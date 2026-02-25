Miércoles, 25 de Febrero 2026

Continúa suspensión de clases presenciales en Tapalpa

Anoche, el gobierno local informó a maestros de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que la suspensión de actividades se mantendrá unos días más

Las clases presenciales en Tapalpa, Jalisco, se reanudarán hasta el próximo lunes. SUN/V. Rosas

A pesar de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, levantó ayer el Código Rojo que se había activado tras la ola de violencia y bloqueos por el operativo contra "El Mencho", en Tapalpa se mantiene la suspensión de clases presenciales.

Anoche, el gobierno local informó a maestros de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que la suspensión de actividades se mantendrá unos días más, por lo que los centros educativos de la localidad permanecen cerrados.

"Aquí hubo un comunicado de que hasta el lunes, entonces hasta el lunes", señaló el intendente de dicho centro educativo que labora en turno matutino y vespertino.

En el tercer día después del abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", la cabecera municipal sigue retomando sus actividades comerciales y laborales.

Se observan más negocios abiertos y mayor circulación de vehículos y personas en las calles durante el día.

Sin embargo, al caer la noche, las calles se vacían y los restaurantes y cafés ofrecen servicio hasta las 10 de la noche.

