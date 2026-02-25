Esta semana, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que realizará cortes en el servicio de luz en distintos municipios del estado de Jalisco, lo que ha generado inquietud entre los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Sin embargo, ningún municipio de la metrópoli está contemplado en la lista de los afectados. De hecho, esta se compone solo de tres localidades de la Región Valles.

¿En qué municipios de Jalisco habrá cortes de luz?

En un comunicado, la CFE expuso que, derivado de la reubicación y modificación de estructuras, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía, se tiene programado un corte de luz en tres municipios de la Región Valles de Jalisco:

San Juanito de Escobedo

Etzatlán

San Marcos

La suspensión del suministro eléctrico se llevará a cabo el jueves 5 de marzo, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. ESPECIAL

Aunque en un inicio se tenía contemplado que los cortes se llevaran a cabo el día de mañana, jueves 26 de febrero de 2026, posteriormente la dependencia reprogramó la fecha, por lo que la suspensión del suministro eléctrico se llevará a cabo el jueves 5 de marzo, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

"La CFE reitera su compromiso de realizar estos trabajos con las condiciones de seguridad necesarias y con el menor impacto posible para la población" , se lee en el documento.

El canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración es el 071.

Recomendaciones para cortes de energía programados

La preparación ante un corte de energía eléctrica programado es importante para evitar afectaciones. Estas son algunas recomendaciones:

Carga los dispositivos que necesites antes del corte, como celulares o linternas.

Mantén el refrigerador cerrado durante el corte para conservar los alimentos.

Desconecta equipos sensibles para evitar que resulten afectados por sobrecargas al regresar el servicio.

Cuando regrese la luz, no conectes todos los aparatos al mismo tiempo para evitar sobrecargas; hazlo gradualmente.

