Cuerpo de "El Mencho" ya fue reclamado por su familia: FGR

"El Mencho" fue abatido por elementos de fuerzas federales durante un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco

Por: El Informador

La muerte del líder del Cártel Nueva Generación (CNG) generó una ola de violencia en Jalisco y otros estados mexicanos. ESPECIAL

La mañana de este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ya fue reclamado por sus familiares.

"Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén "N", la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega", se lee en un comunicado.

"El Mencho" fue abatido por elementos de fuerzas federales durante un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Su muerte generó una ola de violencia en varios estados de la República mexicana, caracterizada por bloqueos carreteros y quema de vehículos.

