A finales del año pasado, el Siapa anunció un megacorte para inicios de este 2026, el cual, dijo, afectaría a gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que estas labores serían del sábado 3 de enero de 2026 a partir de las 01:00 horas y tendrían una duración aproximada de 13 horas , con el objetivo de garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del suministro de agua potable.

Esa vez, en su sitio web, se dio a conocer que ese megacorte se realizaría en lugar del que comúnmente ocurre en Semana Santa, ¿qué se sabe entonces al respecto?

Los municipios que se quedaron sin agua a inicios de 2026

De acuerdo con el organismo, el pasado megacorte Siapa suspendió de manera temporal del servicio en 892 colonias del AMG, las cuales son abastecidas por las plantas potabilizadoras No. 1 "Miravalle" y No. 2 "Las Huertas". Las autoridades detallaron que la interrupción era necesaria debido al desgaste natural que presentaban los sistemas hidráulicos por su operación continua, lo que puede generar desajustes y riesgos mayores si no se atienden de forma oportuna.

El Siapa precisó que el corte de agua afectaría a 205 colonias de Guadalajara, 65 colonias de Zapopan, 247 colonias de San Pedro Tlaquepaque y 375 colonias de Tonalá. Además, se registraría una interrupción en bloque para los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán, donde la población podría experimentar baja presión o falta total de agua durante el periodo de intervención.

Una vez concluidos los trabajos del megacorte Siapa, el restablecimiento del suministro fue gradual, con tiempos de recuperación desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero de 2026.

El organismo aclaró que la pasada intervención sustituyó el mantenimiento que tradicionalmente se realiza durante Semana Santa, por lo que en este 2026 ya no se contemplan suspensiones del servicio. Asimismo, informó que se implementará un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las colonias con mayor afectación.

Finalmente, el Siapa explicó que los trabajos fueron reprogramados para la temporada invernal, ya que el consumo de agua suele ser menor, lo que reduce el impacto en los hogares y permite una recuperación más eficiente del servicio.

