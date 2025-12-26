Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 26 de diciembre determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta