Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 26 de diciembre determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

