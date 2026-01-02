Viernes, 02 de Enero 2026

Activación de alerta presidencial provoca oleada de memes en redes sociales

El sismo se localizó 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así reaccionaron los mexicanos en redes sociales a la activación de la alerta presidencial por el sismo en Guerrero. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil Jalisco

Hace unos momentos el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó de la presencia un sismo de magnitud 6.5 que se localizó 15 kilómetros al suroeste de San Marcos en el estado de Guerrero. El instante en que se presentó el fenómeno fue a las 07:58:15 de este viernes 2 de enero de 2026.

El incidente provocó la interrupción temporal de la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum con un sonido que también interrumpió el sueño y tranquilidad de varios mexicanos a lo largo del país. La alerta presidencial debido a la magnitud del incidente marcaba lo siguiente: “Sismo Severo en SanMarcos Gro. Realice procedimiento en caso de sismo”.

Aunque más que el texto, el sonido fue el que provocó la gran parte del susto, de acuerdo con muchos de los memes que están siendo compartidos en redes sociales. A continuación un listado de las mejores reacciones.

Estos son los mejores memes por la activación de la alerta presidencial debido al sismo en Guerrero

 
 
 
 

