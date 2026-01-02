Bien de Noche: Primera Vía RecreActiva del año; estas son las actividades del sábado 3 de enero de 2026

El Gobierno de Guadalajara anunció que está listo para recibir este sábado 3 de enero, la primera edición del 2026 del Festival Bien de Noche, el cual tendrá como temática los Reyes Magos.

Como parte de las actividades preparadas por la alcaldía tapatía, a partir de las 19:00 y hasta las 23:00 horas, se habilitará la Vía RecreActiva nocturna que comprenderá de la Minerva hasta la Calzada Independiencia.

Además, con el objetivo de incentivar la cultura y la creación de comunidad entre la ciudadanía, los museos del Panteón de Belén, López Portillo, el Museo de la Ciudad, y Mupag Casa de los Perros extenderán sus horarios hasta las 23:00 horas.

Por otra parte, refirió el Ayuntamiento, en la Catedral de Guadalajara habrá recorridos guiados de las 19:00 a las 20:30 horas, además del espectáculo de videomapping previsto para las 20:45 y las 21:45 horas.

En la zona de los Dos Templos habrá noche de ciencia y planetario, con telescopios para observar los astros de manera gratuita.

A las 20:00 horas, en el Paseo Alcalde se llevara a cabo la tradicional partida de rosca para el deleite y disfrute de las familias.

Habrá cierres viales

Para garantizar la seguridad de los asistentes se contemplan cierres viales por la noche del sábado 3 de enero sobre la avenida Juárez - Vallarta, de la Calzada a la Minerva, por lo que se recomienda a los conductores tomar sus precauciones, alertó la alcaldía tapatía.

"De esta manera el Gobierno de Guadalajara, encabezado por la Presidenta Vero Delgadillo, refrenda su compromiso con la ciudadanía para crear comunidad e incentivar que los tapatíos se adueñen de las calles y espacios públicos como el Centro Histórico", finalizó el Ayuntamiento en un comunicado.

