Durante los trabajos de mantenimiento en la red hidráulica, el SIAPA implementó un plan de apoyo para las colonias situadas en zonas más elevadas de la ciudad. Como parte de esta medida, se instalaron 20 cisternas con capacidad de 10 mil litros cada una, destinadas a mantener el abasto de agua potable.El servicio será gratuito y estará disponible de forma temporal mientras se desarrollan las labores de rehabilitación.El organismo pidió a la población utilizar el recurso de manera responsable y solidaria durante este periodo. Los usuarios pueden consultar en el mapa oficial la ubicación de las cisternas y acudir a la más cercana. El SIAPA interrumpirá temporalmente el servicio de agua en 892 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, distribuidas de la siguiente forma:1 de mayo 18 de Marzo 5 de mayo Agustín Yáñez 8 de Julio Abastos Álamo Industrial Alcalde Barranquitas Aldama Tetlán Aarón Joaquín Americana Analco Arandas Arcos Arcos Vallarta Artesanos (Sagrada Familia y/o Jesús) Atlas Balcones de La Joya Balcones de Oblatos Barragán Hernández Beatriz Hernández Belisario Domínguez Benito Juárez Blanco y Cuellar Bosques de la Victoria Brisas del Nilo Bosques del Boulevard Cantarranas Centro Barranquitas Centro Guadalajara Circunvalación Belisario Circunvalación Oblatos Colinas de Huentitán Colón Colón Industrial Comercial Abastos Correccional Cuauhtémoc Cumbres del Nilo Del Barro Del Bosque Del Fresno Del Sur Del Periodista Dr. Atl Dr. Valentín Gómez Farías Echeverría El Álamo El Bethel El Dean El Manantial El Rastro El Retiro El Rocío El Rosario El Verde (Planetario) El Zalate Electricistas Federalismo Ferrocarril Flamingo Fraccionamiento Bosques de La Victoria Fraccionamiento Jardines del Sauz Francisco Villa Guadalajara Oriente Heliodoro Hernández Loza Hermosa Provincia Hernández Romo Higuerillas Hormiguero Huentitán El Alto Huentitán El Bajo Huerta Baeza Independencia Independencia Oriente Insurgentes Jardines de Guadalupe Jardines de La Barranca Jardines de La Cruz Jardines de La Paz Jardines de La Victoria Sur Jardines de Los Historiadores Jardines de Los Poetas Jardines de San Francisco Jardines de Santa Isabel Jardines del Bosque Jardines del Rosario Jardines Plaza del Sol Joyas del Nilo Juan Diego La Aurora La Campesina La Esperanza (La Federacha) La Guadalupana La Joya La Joyita La Longaniza La Nogalera La Normal La Paz La Penal La Perla Lagos de Oriente Lagos del Country Las Conchas Las Huertas Las Juntas Las Torres Lázaro Cárdenas Libertad Lindavista Lomas de Oblatos Lomas de Polanco Lomas de Río Verde Lomas de San Eugenio Lomas de San Pedro Lomas del Gallo Lomas del Paradero Lomas Independencia López de Legazpi López Portillo Los Arrayanes Magaña Margarita Maza de Juárez Medrano Mercado de Abastos Mexicaltzingo Mezquitán Mezquitán Country Miguel Hidalgo Mirador Mirador Álamo Industrial Miravalle Miravalle Sección 2 Miravalle Sección Nueve Modelo Moderna Monumental Morelos Oblatos Oblatos Poniente Obrera Observatorio Olímpica Parque Industrial El Álamo Parques de San Pedro Parques del Nilo I Plutarco Elías Calles Polanco Polanquito Popular Popular Hornos Postes Cuates Prados del Nilo Progreso Quinta Velarde Rancho Blanco Real Reforma Residencial de la Cruz Residencial de la Barranca Revolución Rincón de Agua Azul Rinconada de la Arboleda Río Verde San Andrés San Antonio San Carlos San Eugenio San Isidro San Isidro Oblatos San Joaquín San José del Sauz San José Río Verde San Juan Bosco San Juan de Dios San Juan de Dios II San Marcos San Martín San Miguel de Huentitán San Miguel de Mezquitán San Rafael San Rafael Residencial San Vicente Santa Cecilia Santa Eduwiges Santa María de Silo Santa María Santa Rosa SUTAJ Talpita Tetlán Tetlán Río Verde Universitaria Vallarta Valle del Álamo Verde Valle Vicente Guerrero Victoria Villa Guerrero Villa Hermosa Villa Vicente Guerrero Villas de Guadalupe Vistas del Nilo Zona Industrial Alcázar Oriente Alcázar Poniente Atemajac del Valle Bosque de Los Lagos Chapalita Inn Ciudad Granja Colinas de Atemajac Colinas de Las Águilas Collí Ejidal Collí Sitio Collí Urbano Condominio La Ceiba Condominio Plaza Guadalupe Coto Lugano Del Pinar Del Sol El Coto Eucalipto Vallarta Fraccionamiento Coto del Rey Guadalupe Sur Gustavo Díaz Ordaz Haciendas Tepeyac Jardines Chapalita Jocotán La Castilla La Estancia La Florida La Giralda La Primavera Las Águilas Las Arboledas Las Cumbres Loma Bonita Loma Bonita Sur Lomas de Atemajac Lomas de Guadalupe Lomas de La Victoria Lomas del Collí Lomas del Seminario Los Castaños Nueva Galicia Oracle Parque Metropolitano Pinar de La Calma Plaza Guadalupe Prados Vallarta Puerta Aqua Puerta del Bosque Puerta del Roble Puerta Plata Puerta Real Reserva Real Residencial Cordilleras Residencial Poniente Rinconadas de Guadalupe Royal Country Santa María del Pueblito Unidad Cadete Francisco Márquez Vallarta Plata Vallarta Real Victoria Villa La Cima Villa Verona Vistas del Tule Zentral Residencial Abadía San Martín Álamo Habitacional Álamo Industrial Álamo Lomas Álamo Oriente Alborada Alfareros Alfredo Barba Altos Norte Altos Oriente Altosur Álvaro Obregón Arboledas de San Martin Arrayanes Artesanos Barrio de San Juan Barrio de Santa María Barrios Unidos Bosques de San Martín Brisas de Chapala Buenos Aires Camichines Camichines III (Alborada) Camichines Tonalá Camichines Uno Canal 58 Cantera Colorada Centro Comercial Camichines Centro Comercial Las Fuentes Centro Tlaquepaque Cerro del Cuatro Cerro del Cuatro 2a. Sección Cerro del Jagüey Colonial Tlaquepaque Condominio Las Palomas Conjunto Revolución Coto El Carmen Coto Los Almendros Crucero Central De San Martín De Santiago El Álamo Desarrollo Habitacional Vista Hermosa El Barro El Camino El Campesino El Canelo El Cerrito El Mante El Mirador El Morito El Órgano El Porvenir El Puente El Refugio El Sauz El Tapatío El Tapatío Segunda Sección El Trigo El Vergel El Vergelito El Zalate Emiliano Zapata Felipe Ángeles Fovissste Miravalle Fraccionamiento Los Altos Fraccionamiento Meridiano Fraccionamiento Real Patria Fraccionamiento Revolución Fraccionamiento Revolución Jardín Fraccionamiento Residencial Arrayanes Fraccionamiento Residencial Camichines Fraccionamiento Los Portales Francisco I. Madero Francisco I. Madero 1a. Sección Francisco I. Madero 2a. Sección Francisco Silva Romero Guadalupe Ejidal Guayabitos Hacienda de Tlaquepaque Hacienda de Vidrio Hacienda Los Portales Hacienda San Pedro Hacienda Vista Hermosa Haciendas de San Martín Haciendas Los Portales Haciendas San Pedro Hogares del Álamo Horizontes de Tlaquepaque Horizontes el Tapatío Horizontes Huerta de Peña Indígena Industrial Industrial El Bosque II Infonavit Miravalle Jardín Central Jardín Central II Jardines de La Paz Jardines de San Martin Jardines del Nilo Jardines del Órgano Jardines del Tapatío Juan de La Barrera La Arena La Asunción La Capacha La Cofradía La Coyotera La Duraznera La Duraznera 3a. Sección La Floresta La Floresta II La Guadalupana La Guadalupana 1a. Sección La Guadalupana 2da. Sección La Huerta La Llave La Mezquitera La Micaelita La Nueva Santa María 2da. Sección La Piedrera La Pilita La Soledad La Soledad 2da. Sección Ladrillera L a Rinconada Las Huertas Las Juntas Las Juntitas Las Flores Las Liebres Las Lomas Las Lomas Residencial Las Terrazas Las Vegas Lázaro Cárdenas Lindavista Lindavista Country Lomas del Cuatro Lomas de la Victoria Lomas de San Miguel Lomas de Santa María Lomas de Tlaquepaque Lomas del Álamo Lomas de Tlaquepaque Segunda Sección Lomas del Nilo Lomas del Tapatío Lomas del Tepeyac Lomas del Zalate López Cotilla López Mateos Los Altos Los Amiales Los Cántaros Los Meseros Los Portales Los Puestos Los Puestos de Abajo Los Santibáñez Manantial Meridiano (Hogares del Álamo) Miravalle Miravalle Fovissste Misión Magnolia Nueva Central Camionera Nueva Lázaro Cárdenas Nueva Santa María Nuevo Amanecer Paisajes del Tapatío Paisajes del Tesoro Parque San Pedro Parques de La Victoria Parques de Santa Cruz del Valle Parques de Tlaquepaque Parques del Nilo III Parques del Palmar Parques del Palmar II Parques Tlaquepaque Pedregal del Bosque Plan de Las Flores Plan de Oriente Plan del Río Portales Tlaquepaque Portillo López (Salvador Portillo López) Potrero del Gato Potrero del Zalate Prado de La Luna Prados de San Martín Prados Tlaquepaque Puerta del Prado Quintas Tlaquepaque Quintero Rancho Blanco Rancho Los Portales Real de Tateposco Real Patria Residencial Alberos Residencial Camichines Residencial El Tapatío Residencial Plaza Camichines Residencial Revolución Revolución Revolución Jardín Rincón de La Cofradía Rinconada San Martín Rinconada de los Encinos Romita San José del Valle San Francisco San Jorge Habitacional San Juan San Martín de Las Flores de Abajo San Martín de Las Flores de Arriba San Pedrito Santa Cruz del Valle Santa María Santibáñez Senderos de Tlaquepaque Sentimientos de la Nación Súper Manzana el Álamo Solidaridad Tateposco Tempisque Terralta Tepeyac Tesoros del Nilo Tinajitas Tlaquepaque Centro Tlaquepaque Pueblito Toluquilla Unidad Habitacional Revolución Valle Balcones Santa María Valle de La Misericordia Valle de San Sebastianito Valle del Paraíso Verde Valle Villa del Prado Villa Fontana Villas de La Loma Villas de Loma Grande Villas de San Miguel Villas del Tapatío Villas Los Cántaros Villas San Miguel Vista Hermosa Vistas del Cuatro 20 de noviembre Agua Blanca Agua Escondida Alameda Alamedas de Zalatitán Alfarera Alta Loma Altamira Altamira Zalatitán Altos Tonalá Arboledas de San Gaspar Arboledas de Tonalá Arcos de Zalatitán Arcos de Zalatitán II Arroyo de Enmedio Arroyo Seco Balcones de Santa Cruz Balcones del Rosarito Balcones del Sol Barrio Nuevo Barrio Nuevo Santa Cruz Barrios Unidos Basilio Vadillo Bellavista Bosques de Tonalá Bosques del Sol Buena Mirada Buenos Aires Bugambilias Camichines Camichines II Camichines III Camichines Tonalá Camino Real Cañada Real Cañadas del Sol Casteabenita Centro Tonalá Cerrito II Cihualpilli Ciudad Aztlán Colinas de Altamira Colinas de La Cruz Colinas de San Carlos Colinas de Santa Cruz Colinas de Tonalá Colorines Comalea Conchitas Conjunto Habitacional Lomas Sur Constancio Hernández Alvirde Coto Las Palmas Coto Tonalá Coyula Cruz de La Loma De La Presa De Las Azaleas Del Huerto Del Mezquite Del Sol Del Sur Demetrio Vallejo Despertares Dioses del Nilo Educadores Jalisciences El Aguatán El Amial El Arenal El Caracol El Carril Tapatío El Cerrito de La Reina El Cerrito II El Doradito El Duque El Edén El Jazmín El Limón El Mirador El Molino El Moral El Moral II El Ocotillo El Pachanguillo El Panorámico II El Pardo El Pedregal El Pedregal de Santa Martha El Plan El Recodo El Remolino El Rosario El Sánchez El Sinaí El Vado El Zapote Emiliano Zapata Fidel Velázquez Flores Magón Fraccionamiento Paseos del Pedregal Fraccionamiento Buenos Aires Fraccionamiento Cañada Real Fraccionamiento Comercial Central Camionera Fraccionamiento del Valle Fraccionamiento El Duque Fraccionamiento El Panorámico I Fraccionamiento El Vergel Fraccionamiento Guadalupe Fraccionamiento Jardines Elizabeth Fraccionamiento La Castellana Fraccionamiento La Cruz Fraccionamiento El Roble Fraccionamiento La Providencia Fraccionamiento Las Águilas Fraccionamiento Las Palmas Fraccionamiento Los Prados Fraccionamiento Modena Fraccionamiento Montebello Fraccionamiento Panorámico I Fraccionamiento Residencial Coyula Fraccionamiento Rinconada de Coyula Fraccionamiento Rinconada de Los Cerezos Fraccionamiento Rinconada Paraíso Fraccionamiento Terrasolare Fraccionamiento Valle Verde Fraccionamiento Jardines de La Cruz Oriente Fraccionamiento Jardines del Rosario Fraccionamiento Panorámico II Fraccionamiento San Miguel La Punta Fraccionamiento Los Sabinos Francisco Villa Frente Popular Tonaltecas Fuentes del Nilo Hacienda Real Hacienda San Francisco Haciendas de La Reina Haciendas de La Reina II Hernández Loza Hidalgo Hipódromo Hornos Huertas de San Gaspar Huertas del Valle Infonavit La Soledad Infonavit Río Nilo Infonavit Tonalá (Río Nilo) Jardines de Elizabeth Jardines de La Cruz Oriente Jardines de La Reina Jardines de San Rafael Jardines de Tonalá Jardines del Prado Jardines del Rosario Jauja Jazmín Jericó Jesús Nazaret José Vasconcelos La Alberca La Alfarera La Artesana La Calma La Castellana La Cofradía La Comalea La Concha La Cuchara La Esperanza La Forja La Gigantera La Guadalupana La Hortaliza La Huerta La Isla La Ladrillera La Loma La Loma Infonavit La Loma Residencial La Mesa La Mojonera La Noria La Perseverancia La Pila La Plancha La Providencia La Puerta La Punta La Quinta Catalina La Severiana La Sillita Ladrillera La Curva Larguero Las Águilas Las Conchitas Las Gabrielas Las Huertas Las Lomas Las Lomas Residencial Las Palomas Las Puertas Las Torres Laureles de Tonalá Lázaro Cárdenas (Barranquitas) Lázaro Cárdenas del Río Leyes de Reforma Llano Verde Loma Bonita Loma de Los Pájaros Loma del Zárate (Ahuatán) Loma Dorada Loma Extendida Lomas de Aztlán Lomas de La Soledad Lomas de Los Pájaros Lomas de San Miguel III Lomas de Tonalá Lomas del Camichines Lomas del Laurel Lomas del Laurel I Lomas del Laurel II Lomas del Manantial Lomas del Nilo Los Álvarez Los Amiales Los Camichines Los Camichines I Los Cerezos Los Chirimoyos Los Cipreses Los Conejos Los Geranios Los Girasoles Los Limones Los Manguitos Los Naranjos Los Pajaritos Los Pinos Los Pocitos Los Puestos Los Tulipanes Luis Alonso González Luis Donaldo Colosio Mirador de La Reina Mirador del Rey Mirador del Sol Mirador del Sur Mirador del Sur Fraccionamiento Mirador Los Conejos Mirador Oriente Misión Acueducto Misión de La Cantera Misión de Los Viñedos Misión de Los Viñedos II Misión de Los Viñedos III Misión de Los Viñedos IV Misión de Los Viñedos V Misión El Campanario Misión La Valenciana Misión San Francisco II Misión San Francisco III Nueva Aurora Residencial Nueva Lázaro Cárdenas Nuevo Israel Osorio Comunal Pachanguillo Paraíso Paseo Coto Tonalá Paseo de La Cañada Paseo Puente Viejo Paseos de Santiago Paseos de Tonalá Paseos del Pedregal Paseos del Valle Pedregal Tonalá Pinar de Las Palomas Pinar de Las Palomas I Pinar de Las Palomas II Plan del Rosario Plaza Camichines Poder Popular Potrero de San Francisco Potrero de San José Praderas de Oriente (El Mirador) Praderas del Sol Praderas Tonallan Prado Arboledas Prado de La Higuera Prados Coyula Prados de La Cruz Prados de La Cruz II Prados de La Higuera Prados del Maguey Privadas de La Reina Pueblito del Sol Puerta del Rosario Puerta del Sol Puerta Vieja Puesta del Sol Quinta Catalina Quintas de Tateposco Quintas El Paraíso Rancho de La Cruz Real Tonalá Residencial Plaza Camichines Residencias del Prado Rey Xólotl Reina Alta Rincón del Paraíso Rinconada de Coyula Rinconada de La Presa Rinconada de Las Azaleas Rinconada de San Lorenzo Rinconada del Mezquite Rinconada del Parque Rinconada del Rosario Rinconada del Sol Rinconada La Providencia Rinconada La Providencia II Sección Rinconada La Providencia III Sección Rinconada San Francisco Rubén Jaramillo Salvador López Portillo San Elías San Francisco de la Soledad San Gaspar San Gaspar de las Flores San José San José de Coyula San Martín de Las Flores San Mateo San Miguel La Punta San Ramón Gutiérrez Santa Anita Santa Cruz Santa Cruz de Las Huertas Santa Isabel Santa Isabel II Santa Paula Santa Paula Tapatío Santa Rosa Tateposco Senderos de Santiago Tenamaxtli Tinajitas Tonalá Centro Tonaltecas Tonaltecas I Tonantzin Unidad Habitacional Revolución Unidad Habitacional Loma Sur Valentín Campa Valle de La Reina Valle de Los Leones Valle del Sol Valle Verde Veinte de Noviembre Verona Vía Nova Villas de Altamira Villas de La Cruz (El Roble) Villas de Santiago Villas de Zalatitán Villas del Bosque Villas del Cortijo Villas del Oriente Villas del Oriente II Vista del Rey Vistas de Tonalá Vistas del Pedregal Vistas del Pedregal II Vistas del Pedregal III Vistas del Rey Vistas del Tonallan Vistas del Valle Xicoxóchil Zalatitán La suspensión temporal del suministro también afectará el abasto por bloque hacia los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán, donde podrían presentarse periodos de baja presión o falta de agua por lapsos cortos.El retorno a la normalidad será paulatino y se prevé que concluya entre la noche del sábado 3 y el miércoles 7 de enero, según las condiciones operativas y la topografía de cada zona.El SIAPA informó que esta jornada de mantenimiento reemplaza la que habitualmente se realiza durante Semana Santa, por lo que en esa fecha no habrá interrupciones del servicio.Para atender a la población durante el proceso, se implementará un operativo especial con pipas gratuitas que priorizarán las colonias con mayores afectaciones. Las solicitudes podrán hacerse mediante SIAPATEL (073) o en las cuentas oficiales del organismo en X y Facebook (@siapagdl).Las labores de mantenimiento abarcan la inspección y limpieza de equipos eléctricos e hidráulicos, sustitución de válvulas, calibración de transformadores, ajuste de conexiones y la rehabilitación de compuertas y canales.El organismo subrayó que los trabajos se programaron en temporada invernal con el propósito de reducir el impacto en los hogares, aprovechando la menor demanda de agua. Además, enfatizó que estas acciones resultan esenciales para fortalecer la eficiencia del sistema, prevenir averías y garantizar un servicio continuo, estable y de calidad en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.Los reportes y avances podrán consultarse en tiempo real a través de las redes sociales y el sitio web oficial del SIAPA. EE