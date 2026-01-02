Viernes, 02 de Enero 2026

Jalisco | Corte de agua

SIAPA instala cisternas para garantizar agua en colonias altas durante el corte (MAPA)

El organismo pidió a la población utilizar el recurso de manera responsable y solidaria durante este periodo; el servicio es gratuito

Por: Elsy Angélica Elizondo

Consulta el mapa y verifica la cisterna más cercana a tu domicilio. SIAPA

Durante los trabajos de mantenimiento en la red hidráulica, el SIAPA implementó un plan de apoyo para las colonias situadas en zonas más elevadas de la ciudad. Como parte de esta medida, se instalaron 20 cisternas con capacidad de 10 mil litros cada una, destinadas a mantener el abasto de agua potable.

El servicio será gratuito y estará disponible de forma temporal mientras se desarrollan las labores de rehabilitación.

El organismo pidió a la población utilizar el recurso de manera responsable y solidaria durante este periodo. 

Ubica la cisterna más cercana a tu domicilio 

 Los usuarios pueden consultar en el mapa oficial la ubicación de las cisternas y acudir a la más cercana. 

¿Cuáles serán las colonias afectadas?

El SIAPA interrumpirá temporalmente el servicio de agua en 892 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, distribuidas de la siguiente forma:

Guadalajara: 205 colonias 

1 de mayo
18 de Marzo
5 de mayo
Agustín Yáñez
8 de Julio
Abastos
Álamo Industrial
Alcalde Barranquitas
Aldama Tetlán
Aarón Joaquín
Americana
Analco
Arandas
Arcos
Arcos Vallarta
Artesanos (Sagrada Familia y/o Jesús)
Atlas
Balcones de La Joya
Balcones de Oblatos
Barragán Hernández
Beatriz Hernández
Belisario Domínguez
Benito Juárez
Blanco y Cuellar
Bosques de la Victoria
Brisas del Nilo
Bosques del Boulevard
Cantarranas
Centro Barranquitas
Centro Guadalajara
Circunvalación Belisario
Circunvalación Oblatos
Colinas de Huentitán
Colón
Colón Industrial
Comercial Abastos
Correccional
Cuauhtémoc
Cumbres del Nilo
Del Barro
Del Bosque
Del Fresno
Del Sur
Del Periodista
Dr. Atl
Dr. Valentín Gómez Farías
Echeverría
El Álamo
El Bethel
El Dean
El Manantial
El Rastro
El Retiro
El Rocío
El Rosario
El Verde (Planetario)
El Zalate
Electricistas
Federalismo
Ferrocarril
Flamingo
Fraccionamiento Bosques de La Victoria
Fraccionamiento Jardines del Sauz
Francisco Villa
Guadalajara Oriente
Heliodoro Hernández Loza
Hermosa Provincia
Hernández Romo
Higuerillas
Hormiguero
Huentitán El Alto
Huentitán El Bajo
Huerta Baeza
Independencia
Independencia Oriente
Insurgentes
Jardines de Guadalupe
Jardines de La Barranca
Jardines de La Cruz
Jardines de La Paz
Jardines de La Victoria Sur
Jardines de Los Historiadores
Jardines de Los Poetas
Jardines de San Francisco
Jardines de Santa Isabel
Jardines del Bosque
Jardines del Rosario
Jardines Plaza del Sol
Joyas del Nilo
Juan Diego
La Aurora
La Campesina
La Esperanza (La Federacha)
La Guadalupana
La Joya
La Joyita
La Longaniza
La Nogalera
La Normal
La Paz
La Penal
La Perla
Lagos de Oriente
Lagos del Country
Las Conchas
Las Huertas
Las Juntas
Las Torres
Lázaro Cárdenas
Libertad
Lindavista
Lomas de Oblatos
Lomas de Polanco
Lomas de Río Verde
Lomas de San Eugenio
Lomas de San Pedro
Lomas del Gallo
Lomas del Paradero
Lomas Independencia
López de Legazpi
López Portillo
Los Arrayanes
Magaña
Margarita Maza de Juárez
Medrano
Mercado de Abastos
Mexicaltzingo
Mezquitán
Mezquitán Country
Miguel Hidalgo
Mirador
Mirador Álamo Industrial
Miravalle
Miravalle Sección 2
Miravalle Sección Nueve
Modelo
Moderna
Monumental
Morelos
Oblatos
Oblatos Poniente
Obrera
Observatorio
Olímpica
Parque Industrial El Álamo
Parques de San Pedro
Parques del Nilo I
Plutarco Elías Calles
Polanco
Polanquito
Popular
Popular Hornos
Postes Cuates
Prados del Nilo
Progreso
Quinta Velarde
Rancho Blanco
Real
Reforma
Residencial de la Cruz
Residencial de la Barranca
Revolución
Rincón de Agua Azul
Rinconada de la Arboleda
Río Verde
San Andrés
San Antonio
San Carlos
San Eugenio
San Isidro
San Isidro Oblatos
San Joaquín
San José del Sauz
San José Río Verde
San Juan Bosco
San Juan de Dios
San Juan de Dios II
San Marcos
San Martín
San Miguel de Huentitán
San Miguel de Mezquitán
San Rafael
San Rafael Residencial
San Vicente
Santa Cecilia
Santa Eduwiges
Santa María de Silo
Santa María
Santa Rosa
SUTAJ
Talpita
Tetlán
Tetlán Río Verde
Universitaria
Vallarta
Valle del Álamo
Verde Valle
Vicente Guerrero
Victoria
Villa Guerrero
Villa Hermosa
Villa Vicente Guerrero
Villas de Guadalupe
Vistas del Nilo
Zona Industrial 

Zapopan: 65 colonias 

Alcázar Oriente
Alcázar Poniente
Atemajac del Valle
Bosque de Los Lagos
Chapalita Inn
Ciudad Granja
Colinas de Atemajac
Colinas de Las Águilas
Collí Ejidal
Collí Sitio
Collí Urbano
Condominio La Ceiba
Condominio Plaza Guadalupe
Coto Lugano
Del Pinar
Del Sol
El Coto
Eucalipto Vallarta
Fraccionamiento Coto del Rey
Guadalupe Sur
Gustavo Díaz Ordaz
Haciendas Tepeyac
Jardines Chapalita
Jocotán
La Castilla
La Estancia
La Florida
La Giralda
La Primavera
Las Águilas
Las Arboledas
Las Cumbres
Loma Bonita
Loma Bonita Sur
Lomas de Atemajac
Lomas de Guadalupe
Lomas de La Victoria
Lomas del Collí
Lomas del Seminario
Los Castaños
Nueva Galicia
Oracle
Parque Metropolitano
Pinar de La Calma
Plaza Guadalupe
Prados Vallarta
Puerta Aqua
Puerta del Bosque
Puerta del Roble
Puerta Plata
Puerta Real
Reserva Real
Residencial Cordilleras
Residencial Poniente
Rinconadas de Guadalupe
Royal Country
Santa María del Pueblito
Unidad Cadete Francisco Márquez
Vallarta Plata
Vallarta Real
Victoria
Villa La Cima
Villa Verona
Vistas del Tule
Zentral Residencial 

San Pedro Tlaquepaque: 247 colonias 

Abadía San Martín
Álamo Habitacional
Álamo Industrial
Álamo Lomas
Álamo Oriente
Alborada
Alfareros
Alfredo Barba
Altos Norte
Altos Oriente
Altosur
Álvaro Obregón
Arboledas de San Martin
Arrayanes
Artesanos
Barrio de San Juan
Barrio de Santa María
Barrios Unidos
Bosques de San Martín
Brisas de Chapala
Buenos Aires
Camichines
Camichines III (Alborada)
Camichines Tonalá
Camichines Uno
Canal 58
Cantera Colorada
Centro Comercial Camichines
Centro Comercial Las Fuentes
Centro Tlaquepaque
Cerro del Cuatro
Cerro del Cuatro 2a. Sección
Cerro del Jagüey
Colonial Tlaquepaque
Condominio Las Palomas
Conjunto Revolución
Coto El Carmen
Coto Los Almendros
Crucero Central
De San Martín
De Santiago
El Álamo
Desarrollo Habitacional Vista Hermosa
El Barro
El Camino
El Campesino
El Canelo
El Cerrito
El Mante
El Mirador
El Morito
El Órgano
El Porvenir
El Puente
El Refugio
El Sauz
El Tapatío
El Tapatío Segunda Sección
El Trigo
El Vergel
El Vergelito
El Zalate
Emiliano Zapata
Felipe Ángeles
Fovissste Miravalle
Fraccionamiento Los Altos
Fraccionamiento Meridiano
Fraccionamiento Real Patria
Fraccionamiento Revolución
Fraccionamiento Revolución Jardín
Fraccionamiento Residencial Arrayanes
Fraccionamiento Residencial Camichines
Fraccionamiento Los Portales
Francisco I. Madero
Francisco I. Madero 1a. Sección
Francisco I. Madero 2a. Sección
Francisco Silva Romero
Guadalupe Ejidal
Guayabitos
Hacienda de Tlaquepaque
Hacienda de Vidrio
Hacienda Los Portales
Hacienda San Pedro
Hacienda Vista Hermosa
Haciendas de San Martín
Haciendas Los Portales
Haciendas San Pedro
Hogares del Álamo
Horizontes de Tlaquepaque
Horizontes el Tapatío
Horizontes
Huerta de Peña
Indígena
Industrial
Industrial El Bosque II
Infonavit Miravalle
Jardín Central
Jardín Central II
Jardines de La Paz
Jardines de San Martin
Jardines del Nilo
Jardines del Órgano
Jardines del Tapatío
Juan de La Barrera
La Arena
La Asunción
La Capacha
La Cofradía
La Coyotera
La Duraznera
La Duraznera 3a. Sección
La Floresta
La Floresta II
La Guadalupana
La Guadalupana 1a. Sección
La Guadalupana 2da. Sección
La Huerta
La Llave
La Mezquitera
La Micaelita
La Nueva Santa María 2da. Sección
La Piedrera
La Pilita
La Soledad
La Soledad 2da. Sección
Ladrillera
L a Rinconada
Las Huertas
Las Juntas
Las Juntitas
Las Flores
Las Liebres
Las Lomas
Las Lomas Residencial
Las Terrazas
Las Vegas
Lázaro Cárdenas
Lindavista
Lindavista Country
Lomas del Cuatro
Lomas de la Victoria
Lomas de San Miguel
Lomas de Santa María
Lomas de Tlaquepaque
Lomas del Álamo
Lomas de Tlaquepaque  Segunda Sección
Lomas del Nilo
Lomas del Tapatío
Lomas del Tepeyac
Lomas del Zalate
López Cotilla
López Mateos
Los Altos
Los Amiales
Los Cántaros
Los Meseros
Los Portales
Los Puestos
Los Puestos de Abajo
Los Santibáñez
Manantial
Meridiano (Hogares del Álamo)
Miravalle
Miravalle Fovissste
Misión Magnolia
Nueva Central Camionera
Nueva Lázaro Cárdenas
Nueva Santa María
Nuevo Amanecer
Paisajes del Tapatío
Paisajes del Tesoro
Parque San Pedro
Parques de La Victoria
Parques de Santa Cruz del Valle
Parques de Tlaquepaque
Parques del Nilo III
Parques del Palmar
Parques del Palmar II
Parques Tlaquepaque
Pedregal del Bosque
Plan de Las Flores
Plan de Oriente
Plan del Río
Portales Tlaquepaque
Portillo López (Salvador Portillo López)
Potrero del Gato
Potrero del Zalate
Prado de La Luna
Prados de San Martín
Prados Tlaquepaque
Puerta del Prado
Quintas Tlaquepaque
Quintero
Rancho Blanco
Rancho Los Portales
Real de Tateposco
Real Patria
Residencial Alberos
Residencial Camichines
Residencial El Tapatío
Residencial Plaza Camichines
Residencial Revolución
Revolución
Revolución Jardín
Rincón de La Cofradía
Rinconada San Martín
Rinconada de los Encinos
Romita
San José del Valle
San Francisco
San Jorge Habitacional
San Juan
San Martín de Las Flores de Abajo
San Martín de Las Flores de Arriba
San Pedrito
Santa Cruz del Valle
Santa María
Santibáñez
Senderos de Tlaquepaque
Sentimientos de la Nación
Súper Manzana el Álamo
Solidaridad
Tateposco
Tempisque
Terralta
Tepeyac
Tesoros del Nilo
Tinajitas
Tlaquepaque Centro
Tlaquepaque Pueblito
Toluquilla
Unidad Habitacional Revolución
Valle Balcones Santa María
Valle de La Misericordia
Valle de San Sebastianito
Valle del Paraíso
Verde Valle
Villa del Prado
Villa Fontana
Villas de La Loma
Villas de Loma Grande
Villas de San Miguel
Villas del Tapatío
Villas Los Cántaros
Villas San Miguel
Vista Hermosa
Vistas del Cuatro

Tonalá: 375 colonias 

20 de noviembre
Agua Blanca
Agua Escondida
Alameda
Alamedas de Zalatitán
Alfarera
Alta Loma
Altamira
Altamira Zalatitán
Altos Tonalá
Arboledas de San Gaspar
Arboledas de Tonalá
Arcos de Zalatitán
Arcos de Zalatitán II
Arroyo de Enmedio
Arroyo Seco
Balcones de Santa Cruz
Balcones del Rosarito
Balcones del Sol
Barrio Nuevo
Barrio Nuevo Santa Cruz
Barrios Unidos
Basilio Vadillo
Bellavista
Bosques de Tonalá
Bosques del Sol
Buena Mirada
Buenos Aires
Bugambilias
Camichines
Camichines II
Camichines III
Camichines Tonalá
Camino Real
Cañada Real
Cañadas del Sol
Casteabenita
Centro Tonalá
Cerrito II
Cihualpilli
Ciudad Aztlán
Colinas de Altamira
Colinas de La Cruz
Colinas de San Carlos
Colinas de Santa Cruz
Colinas de Tonalá
Colorines
Comalea
Conchitas
Conjunto Habitacional Lomas Sur
Constancio Hernández Alvirde
Coto Las Palmas
Coto Tonalá
Coyula
Cruz de La Loma
De La Presa
De Las Azaleas
Del Huerto
Del Mezquite
Del Sol
Del Sur
Demetrio Vallejo
Despertares
Dioses del Nilo
Educadores Jalisciences
El Aguatán
El Amial
El Arenal
El Caracol
El Carril Tapatío
El Cerrito de La Reina
El Cerrito II
El Doradito
El Duque
El Edén
El Jazmín
El Limón
El Mirador
El Molino
El Moral
El Moral II
El Ocotillo
El Pachanguillo
El Panorámico II
El Pardo
El Pedregal
El Pedregal de Santa Martha
El Plan
El Recodo
El Remolino
El Rosario
El Sánchez
El Sinaí
El Vado
El Zapote
Emiliano Zapata
Fidel Velázquez
Flores Magón
Fraccionamiento Paseos del Pedregal
Fraccionamiento Buenos Aires
Fraccionamiento Cañada Real
Fraccionamiento Comercial Central Camionera
Fraccionamiento del Valle
Fraccionamiento El Duque
Fraccionamiento El Panorámico I
Fraccionamiento El Vergel
Fraccionamiento Guadalupe
Fraccionamiento Jardines Elizabeth
Fraccionamiento La Castellana
Fraccionamiento La Cruz
Fraccionamiento El Roble
Fraccionamiento La Providencia
Fraccionamiento Las Águilas
Fraccionamiento Las Palmas
Fraccionamiento Los Prados
Fraccionamiento Modena
Fraccionamiento Montebello
Fraccionamiento Panorámico I
Fraccionamiento Residencial Coyula
Fraccionamiento Rinconada de Coyula
Fraccionamiento Rinconada de Los Cerezos
Fraccionamiento Rinconada Paraíso
Fraccionamiento Terrasolare
Fraccionamiento Valle Verde
Fraccionamiento Jardines de La Cruz Oriente
Fraccionamiento Jardines del Rosario
Fraccionamiento Panorámico II
Fraccionamiento San Miguel La Punta
Fraccionamiento Los Sabinos
Francisco Villa
Frente Popular Tonaltecas
Fuentes del Nilo
Hacienda Real
Hacienda San Francisco
Haciendas de La Reina
Haciendas de La Reina II
Hernández Loza
Hidalgo
Hipódromo
Hornos
Huertas de San Gaspar
Huertas del Valle
Infonavit La Soledad
Infonavit Río Nilo
Infonavit Tonalá (Río Nilo)
Jardines de Elizabeth
Jardines de La Cruz Oriente
Jardines de La Reina
Jardines de San Rafael
Jardines de Tonalá
Jardines del Prado
Jardines del Rosario
Jauja
Jazmín
Jericó
Jesús Nazaret
José Vasconcelos
La Alberca
La Alfarera
La Artesana
La Calma
La Castellana
La Cofradía
La Comalea
La Concha
La Cuchara
La Esperanza
La Forja
La Gigantera
La Guadalupana
La Hortaliza
La Huerta
La Isla
La Ladrillera
La Loma
La Loma Infonavit
La Loma Residencial
La Mesa
La Mojonera
La Noria
La Perseverancia
La Pila
La Plancha
La Providencia
La Puerta
La Punta
La Quinta Catalina
La Severiana
La Sillita
Ladrillera La Curva
Larguero
Las Águilas
Las Conchitas
Las Gabrielas
Las Huertas
Las Lomas
Las Lomas Residencial
Las Palomas
Las Puertas
Las Torres
Laureles de Tonalá
Lázaro Cárdenas (Barranquitas)
Lázaro Cárdenas del Río
Leyes de Reforma
Llano Verde
Loma Bonita
Loma de Los Pájaros
Loma del Zárate (Ahuatán)
Loma Dorada
Loma Extendida
Lomas de Aztlán
Lomas de La Soledad
Lomas de Los Pájaros
Lomas de San Miguel III
Lomas de Tonalá
Lomas del Camichines
Lomas del Laurel
Lomas del Laurel I
Lomas del Laurel II
Lomas del Manantial
Lomas del Nilo
Los Álvarez
Los Amiales
Los Camichines
Los Camichines I
Los Cerezos
Los Chirimoyos
Los Cipreses
Los Conejos
Los Geranios
Los Girasoles
Los Limones
Los Manguitos
Los Naranjos
Los Pajaritos
Los Pinos
Los Pocitos
Los Puestos
Los Tulipanes
Luis Alonso González
Luis Donaldo Colosio
Mirador de La Reina
Mirador del Rey
Mirador del Sol
Mirador del Sur
Mirador del Sur Fraccionamiento
Mirador Los Conejos
Mirador Oriente
Misión Acueducto
Misión de La Cantera
Misión de Los Viñedos
Misión de Los Viñedos II
Misión de Los Viñedos III
Misión de Los Viñedos IV
Misión de Los Viñedos V
Misión El Campanario
Misión La Valenciana
Misión San Francisco II
Misión San Francisco III
Nueva Aurora Residencial
Nueva Lázaro Cárdenas
Nuevo Israel
Osorio Comunal
Pachanguillo
Paraíso
Paseo Coto Tonalá
Paseo de La Cañada
Paseo Puente Viejo
Paseos de Santiago
Paseos de Tonalá
Paseos del Pedregal
Paseos del Valle
Pedregal Tonalá
Pinar de Las Palomas
Pinar de Las Palomas I
Pinar de Las Palomas II
Plan del Rosario
Plaza Camichines
Poder Popular
Potrero de San Francisco
Potrero de San José
Praderas de Oriente (El Mirador)
Praderas del Sol
Praderas Tonallan
Prado Arboledas
Prado de La Higuera
Prados Coyula
Prados de La Cruz
Prados de La Cruz II
Prados de La Higuera
Prados del Maguey
Privadas de La Reina
Pueblito del Sol
Puerta del Rosario
Puerta del Sol
Puerta Vieja
Puesta del Sol
Quinta Catalina
Quintas de Tateposco
Quintas El Paraíso
Rancho de La Cruz
Real Tonalá
Residencial Plaza Camichines
Residencias del Prado
Rey Xólotl
Reina Alta
Rincón del Paraíso
Rinconada de Coyula
Rinconada de La Presa
Rinconada de Las Azaleas
Rinconada de San Lorenzo
Rinconada del Mezquite
Rinconada del Parque
Rinconada del Rosario
Rinconada del Sol
Rinconada La Providencia
Rinconada La Providencia II Sección
Rinconada La Providencia III Sección
Rinconada San Francisco
Rubén Jaramillo
Salvador López Portillo
San Elías
San Francisco de la Soledad
San Gaspar
San Gaspar de las Flores
San José
San José de Coyula
San Martín de Las Flores
San Mateo
San Miguel La Punta
San Ramón Gutiérrez
Santa Anita
Santa Cruz
Santa Cruz de Las Huertas
Santa Isabel
Santa Isabel II
Santa Paula
Santa Paula Tapatío
Santa Rosa
Tateposco
Senderos de Santiago
Tenamaxtli
Tinajitas
Tonalá Centro
Tonaltecas
Tonaltecas I
Tonantzin
Unidad Habitacional Revolución
Unidad Habitacional Loma Sur
Valentín Campa
Valle de La Reina
Valle de Los Leones
Valle del Sol
Valle Verde
Veinte de Noviembre
Verona
Vía Nova
Villas de Altamira
Villas de La Cruz (El Roble)
Villas de Santiago
Villas de Zalatitán
Villas del Bosque
Villas del Cortijo
Villas del Oriente
Villas del Oriente II
Vista del Rey
Vistas de Tonalá
Vistas del Pedregal
Vistas del Pedregal II
Vistas del Pedregal III
Vistas del Rey
Vistas del Tonallan
Vistas del Valle
Xicoxóchil
Zalatitán

La suspensión temporal del suministro también afectará el abasto por bloque hacia los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán, donde podrían presentarse periodos de baja presión o falta de agua por lapsos cortos.

¿Cuándo se reestablece el servicio?

El retorno a la normalidad será paulatino y se prevé que concluya entre la noche del sábado 3 y el miércoles 7 de enero, según las condiciones operativas y la topografía de cada zona.

El SIAPA informó que esta jornada de mantenimiento reemplaza la que habitualmente se realiza durante Semana Santa, por lo que en esa fecha no habrá interrupciones del servicio.

Para atender a la población durante el proceso, se implementará un operativo especial con pipas gratuitas que priorizarán las colonias con mayores afectaciones. Las solicitudes podrán hacerse mediante SIAPATEL (073) o en las cuentas oficiales del organismo en X y Facebook (@siapagdl).

Las labores de mantenimiento abarcan la inspección y limpieza de equipos eléctricos e hidráulicos, sustitución de válvulas, calibración de transformadores, ajuste de conexiones y la rehabilitación de compuertas y canales.

El organismo subrayó que los trabajos se programaron en temporada invernal con el propósito de reducir el impacto en los hogares, aprovechando la menor demanda de agua. Además, enfatizó que estas acciones resultan esenciales para fortalecer la eficiencia del sistema, prevenir averías y garantizar un servicio continuo, estable y de calidad en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.

Los reportes y avances podrán consultarse en tiempo real a través de las redes sociales y el sitio web oficial del SIAPA. 

