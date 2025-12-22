Lunes, 22 de Diciembre 2025

Lista completa de las colonias que se quedarán sin agua en la ZMG

Las labores se realizarán en los sistemas que abastecen desde las plantas potabilizadoras Miravalle y Las Huertas, lo que impactará principalmente a cuatro municipios

Por: Moisés Figueroa y Rubí Bobadilla

De acuerdo con el organismo, el corte iniciará a partir de la 01:00 de la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 y se extenderá por aproximadamente 13 horas, periodo durante el cual 892 colonias podrían registrar falta de agua o baja presión. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) suspenderá de manera temporal el suministro de agua potable en gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara debido a trabajos de mantenimiento preventivo en su infraestructura hidráulica.

De acuerdo con el organismo, el corte iniciará a partir de la 01:00 de la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 y se extenderá por aproximadamente 13 horas, periodo durante el cual 892 colonias podrían registrar falta de agua o baja presión.

Las labores se realizarán en los sistemas que abastecen desde las plantas potabilizadoras Miravalle y Las Huertas, lo que impactará principalmente a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. 

Tan solo en Tonalá, se verán afectadas 375 colonias, mientras que en Tlaquepaque serán 247; Guadalajara sumará 205 y Zapopan 65. Además, se contempla una suspensión en bloque para zonas de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán.

El SIAPA advirtió que el restablecimiento del servicio no será inmediato y se realizará de manera gradual, por lo que algunas colonias podrían recuperar el suministro hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de la ubicación y la presión en la red.

Ante esta situación, el organismo implementará un operativo de pipas gratuitas para atender a la población que lo requiera, especialmente en zonas con mayor afectación. Las solicitudes podrán realizarse a través del 073 (SIAPATEL) o mediante las redes sociales oficiales del SIAPA.

A continuación te compartimos la lista de las colonias afectadas: 

Guadalajara

  • 1 de mayo
  • 18 de Marzo
  • 5 de mayo
  • Agustín Yáñez
  • 8 de Julio
  • Abastos
  • Álamo Industrial
  • Alcalde Barranquitas
  • Aldama Tetlán
  • Aarón Joaquín
  • Americana
  • Analco
  • Arandas
  • Arcos
  • Arcos Vallarta
  • Artesanos (Sagrada Familia y/o Jesús)
  • Atlas
  • Balcones de La Joya
  • Balcones de Oblatos
  • Barragán Hernández
  • Beatriz Hernández
  • Belisario Domínguez
  • Benito Juárez
  • Blanco y Cuellar
  • Bosques de la Victoria
  • Brisas del Nilo
  • Bosques del Boulevard
  • Cantarranas
  • Centro Barranquitas
  • Centro Guadalajara
  • Circunvalación Belisario
  • Circunvalación Oblatos
  • Colinas de Huentitán
  • Colón
  • Colón Industrial
  • Comercial Abastos
  • Correccional
  • Cuauhtémoc
  • Cumbres del Nilo
  • Del Barro
  • Del Bosque
  • Del Fresno
  • Del Sur
  • Del Periodista
  • Dr. Atl
  • Dr. Valentín Gómez Farías
  • Echeverría
  • El Álamo
  • El Bethel
  • El Dean
  • El Manantial
  • El Rastro
  • El Retiro
  • El Rocío
  • El Rosario
  • El Verde (Planetario)
  • El Zalate
  • Electricistas
  • Federalismo
  • Ferrocarril
  • Flamingo
  • Fraccionamiento Bosques de La Victoria
  • Fraccionamiento Jardines del Sauz
  • Francisco Villa
  • Guadalajara Oriente
  • Heliodoro Hernández Loza
  • Hermosa Provincia
  • Hernández Romo
  • Higuerillas
  • Hormiguero
  • Huentitán El Alto
  • Huentitán El Bajo
  • Huerta Baeza
  • Independencia
  • Independencia Oriente
  • Insurgentes
  • Jardines de Guadalupe
  • Jardines de La Barranca
  • Jardines de La Cruz
  • Jardines de La Paz
  • Jardines de La Victoria Sur
  • Jardines de Los Historiadores
  • Jardines de Los Poetas
  • Jardines de San Francisco
  • Jardines de Santa Isabel
  • Jardines del Bosque
  • Jardines del Rosario
  • Jardines Plaza del Sol
  • Joyas del Nilo
  • Juan Diego
  • La Aurora
  • La Campesina
  • La Esperanza (La Federacha)
  • La Guadalupana
  • La Joya
  • La Joyita
  • La Longaniza
  • La Nogalera
  • La Normal
  • La Paz
  • La Penal
  • La Perla
  • Lagos de Oriente
  • Lagos del Country
  • Las Conchas
  • Las Huertas
  • Las Juntas
  • Las Torres
  • Lázaro Cárdenas
  • Libertad
  • Lindavista
  • Lomas de Oblatos
  • Lomas de Polanco
  • Lomas de Río Verde
  • Lomas de San Eugenio
  • Lomas de San Pedro
  • Lomas del Gallo
  • Lomas del Paradero
  • Lomas Independencia
  • López de Legazpi
  • López Portillo
  • Los Arrayanes
  • Magaña
  • Margarita Maza de Juárez
  • Medrano
  • Mercado de Abastos
  • Mexicaltzingo
  • Mezquitán
  • Mezquitán Country
  • Miguel Hidalgo
  • Mirador
  • Mirador Álamo Industrial
  • Miravalle
  • Miravalle Sección 2
  • Miravalle Sección Nueve
  • Modelo
  • Moderna
  • Monumental
  • Morelos
  • Oblatos
  • Oblatos Poniente
  • Obrera
  • Observatorio
  • Olímpica
  • Parque Industrial El Álamo
  • Parques de San Pedro
  • Parques del Nilo I
  • Plutarco Elías Calles
  • Polanco
  • Polanquito
  • Popular
  • Popular Hornos
  • Postes Cuates
  • Prados del Nilo
  • Progreso
  • Quinta Velarde
  • Rancho Blanco
  • Real
  • Reforma
  • Residencial de la Cruz
  • Residencial de la Barranca
  • Revolución
  • Rincón de Agua Azul
  • Rinconada de la Arboleda
  • Río Verde
  • San Andrés
  • San Antonio
  • San Carlos
  • San Eugenio
  • San Isidro
  • San Isidro Oblatos
  • San Joaquín
  • San José del Sauz
  • San José Río Verde
  • San Juan Bosco
  • San Juan de Dios
  • San Juan de Dios II
  • San Marcos
  • San Martín
  • San Miguel de Huentitán
  • San Miguel de Mezquitán
  • San Rafael
  • San Rafael Residencial
  • San Vicente
  • Santa Cecilia
  • Santa Eduwiges
  • Santa María de Silo
  • Santa María
  • Santa Rosa
  • SUTAJ
  • Talpita
  • Tetlán
  • Tetlán Río Verde
  • Universitaria
  • Vallarta
  • Valle del Álamo
  • Verde Valle
  • Vicente Guerrero
  • Victoria
  • Villa Guerrero
  • Villa Hermosa
  • Villa Vicente Guerrero
  • Villas de Guadalupe
  • Vistas del Nilo
  • Zona Industrial

Zapopan

  • Alcázar Oriente
  • Alcázar Poniente
  • Atemajac del Valle
  • Bosque de Los Lagos
  • Chapalita Inn
  • Ciudad Granja
  • Colinas de Atemajac
  • Colinas de Las Águilas
  • Colli Ejidal
  • Colli Sitio
  • Colli Urbano
  • Condominio La Ceiba
  • Condominio Plaza Guadalupe
  • Coto Lugano
  • Del Pinar
  • Del Sol
  • El Coto
  • Eucalipto Vallarta
  • Fraccionamiento Coto del Rey
  • Guadalupe Sur
  • Gustavo Díaz Ordaz
  • Haciendas Tepeyac
  • Jardines Chapalita
  • Jocotán
  • La Castilla
  • La Estancia
  • La Florida
  • La Giralda
  • La Primavera
  • Las Águilas
  • Las Arboledas
  • Las Cumbres
  • Loma Bonita
  • Loma Bonita Sur
  • Lomas de Atemajac
  • Lomas de Guadalupe
  • Lomas de La Victoria
  • Lomas del Colli
  • Lomas del Seminario
  • Los Castaños
  • Nueva Galicia
  • Oracle
  • Parque Metropolitano
  • Pinar de La Calma
  • Plaza Guadalupe
  • Prados Vallarta
  • Puerta Aqua
  • Puerta del Bosque
  • Puerta del Roble
  • Puerta Plata
  • Puerta Real
  • Reserva Real
  • Residencial Cordilleras
  • Residencial Poniente
  • Rinconadas de Guadalupe
  • Royal Country
  • Santa María del Pueblito
  • Unidad Cadete Francisco Márquez
  • Vallarta Plata
  • Vallarta Real
  • Victoria
  • Villa La Cima
  • Villa Verona
  • Vistas del Tule
  • Zentral Residencial

Tlaquepaque

  • Abadía San Martín
  • Álamo Habitacional
  • Álamo Industrial
  • Álamo Lomas
  • Álamo Oriente
  • Alborada
  • Alfareros
  • Alfredo Barba
  • Altos Norte
  • Altos Oriente
  • Altosur
  • Álvaro Obregón
  • Arboledas de San Martin
  • Arrayanes
  • Artesanos
  • Barrio de San Juan
  • Barrio de Santa María
  • Barrios Unidos
  • Bosques de San Martín
  • Brisas de Chapala
  • Buenos Aires
  • Camichines
  • Camichines III (Alborada)
  • Camichines Tonalá
  • Camichines Uno
  • Canal 58
  • Cantera Colorada
  • Centro Comercial Camichines
  • Centro Comercial Las Fuentes
  • Centro Tlaquepaque
  • Cerro del Cuatro
  • Cerro del Cuatro 2a. Sección
  • Cerro del Jagüey
  • Colonial Tlaquepaque
  • Condominio Las Palomas
  • Conjunto Revolución
  • Coto El Carmen
  • Coto Los Almendros
  • Crucero Central
  • De San Martín
  • De Santiago
  • El Álamo
  • Desarrollo Habitacional Vista Hermosa
  • El Barro
  • El Camino
  • El Campesino
  • El Canelo
  • El Cerrito
  • El Mante
  • El Mirador
  • El Morito
  • El Órgano
  • El Porvenir
  • El Puente
  • El Refugio
  • El Sauz
  • El Tapatío
  • El Tapatío Segunda Sección
  • El Trigo
  • El Vergel
  • El Vergelito
  • El Zalate
  • Emiliano Zapata
  • Felipe Ángeles
  • Fovissste Miravalle
  • Fraccionamiento Los Altos
  • Fraccionamiento Meridiano
  • Fraccionamiento Real Patria
  • Fraccionamiento Revolución
  • Fraccionamiento Revolución Jardín
  • Fraccionamiento Residencial Arrayanes
  • Fraccionamiento Residencial Camichines
  • Fraccionamiento Los Portales
  • Francisco I. Madero
  • Francisco I. Madero 1a. Sección
  • Francisco I. Madero 2a. Sección
  • Francisco Silva Romero
  • Guadalupe Ejidal
  • Guayabitos
  • Hacienda de Tlaquepaque
  • Hacienda de Vidrio
  • Hacienda Los Portales
  • Hacienda San Pedro
  • Hacienda Vista Hermosa
  • Haciendas de San Martín
  • Haciendas Los Portales
  • Haciendas San Pedro
  • Hogares del Álamo
  • Horizontes de Tlaquepaque
  • Horizontes el Tapatío
  • Horizontes
  • Huerta de Peña
  • Indígena
  • Industrial
  • Industrial El Bosque II
  • Infonavit Miravalle
  • Jardín Central
  • Jardín Central II
  • Jardines de La Paz
  • Jardines de San Martin
  • Jardines del Nilo
  • Jardines del Órgano
  • Jardines del Tapatío
  • Juan de La Barrera
  • La Arena
  • La Asunción
  • La Capacha
  • La Cofradía
  • La Coyotera
  • La Duraznera
  • La Duraznera 3a. Sección
  • La Floresta
  • La Floresta II
  • La Guadalupana
  • La Guadalupana 1a. Sección
  • La Guadalupana 2da. Sección
  • La Huerta
  • La Llave
  • La Mezquitera
  • La Micaelita
  • La Nueva Santa María 2da. Sección
  • La Piedrera
  • La Pilita
  • La Soledad
  • La Soledad 2da. Sección
  • Ladrillera
  • L a Rinconada
  • Las Huertas
  • Las Juntas
  • Las Juntitas
  • Las Flores
  • Las Liebres
  • Las Lomas
  • Las Lomas Residencial
  • Las Terrazas
  • Las Vegas
  • Lázaro Cárdenas
  • Lindavista
  • Lindavista Country
  • Lomas del Cuatro
  • Lomas de la Victoria
  • Lomas de San Miguel
  • Lomas de Santa María
  • Lomas de Tlaquepaque
  • Lomas del Álamo
  • Lomas de Tlaquepaque  Segunda Sección
  • Lomas del Nilo
  • Lomas del Tapatío
  • Lomas del Tepeyac
  • Lomas del Zalate
  • López Cotilla
  • López Mateos
  • Los Altos
  • Los Amiales
  • Los Cántaros
  • Los Meseros
  • Los Portales
  • Los Puestos
  • Los Puestos de Abajo
  • Los Santibáñez
  • Manantial
  • Meridiano (Hogares del Álamo)
  • Miravalle
  • Miravalle Fovissste
  • Misión Magnolia
  • Nueva Central Camionera
  • Nueva Lázaro Cárdenas
  • Nueva Santa María
  • Nuevo Amanecer
  • Paisajes del Tapatío
  • Paisajes del Tesoro
  • Parque San Pedro
  • Parques de La Victoria
  • Parques de Santa Cruz del Valle
  • Parques de Tlaquepaque
  • Parques del Nilo III
  • Parques del Palmar
  • Parques del Palmar II
  • Parques Tlaquepaque
  • Pedregal del Bosque
  • Plan de Las Flores
  • Plan de Oriente
  • Plan del Río
  • Portales Tlaquepaque
  • Portillo López (Salvador Portillo López)
  • Potrero del Gato
  • Potrero del Zalate
  • Prado de La Luna
  • Prados de San Martín
  • Prados Tlaquepaque
  • Puerta del Prado
  • Quintas Tlaquepaque
  • Quintero
  • Rancho Blanco
  • Rancho Los Portales
  • Real de Tateposco
  • Real Patria
  • Residencial Alberos
  • Residencial Camichines
  • Residencial El Tapatío
  • Residencial Plaza Camichines
  • Residencial Revolución
  • Revolución
  • Revolución Jardín
  • Rincón de La Cofradía
  • Rinconada San Martín
  • Rinconada de los Encinos
  • Romita
  • San José del Valle
  • San Francisco
  • San Jorge Habitacional
  • San Juan
  • San Martín de Las Flores de Abajo
  • San Martín de Las Flores de Arriba
  • San Pedrito
  • Santa Cruz del Valle
  • Santa María
  • Santibáñez
  • Senderos de Tlaquepaque
  • Sentimientos de la Nación
  • Súper Manzana el Álamo
  • Solidaridad
  • Tateposco
  • Tempisque
  • Terralta
  • Tepeyac
  • Tesoros del Nilo
  • Tinajitas
  • Tlaquepaque Centro
  • Tlaquepaque Pueblito
  • Toluquilla
  • Unidad Habitacional Revolución
  • Valle Balcones Santa María
  • Valle de La Misericordia
  • Valle de San Sebastianito
  • Valle del Paraíso
  • Verde Valle
  • Villa del Prado
  • Villa Fontana
  • Villas de La Loma
  • Villas de Loma Grande
  • Villas de San Miguel
  • Villas del Tapatío
  • Villas Los Cántaros
  • Villas San Miguel
  • Vista Hermosa
  • Vistas del Cuatro

Tonalá

  • 20 de noviembre
  • Agua Blanca
  • Agua Escondida
  • Alameda
  • Alamedas de Zalatitán
  • Alfarera
  • Alta Loma
  • Altamira
  • Altamira Zalatitán
  • Altos Tonalá
  • Arboledas de San Gaspar
  • Arboledas de Tonalá
  • Arcos de Zalatitán
  • Arcos de Zalatitán II
  • Arroyo de Enmedio
  • Arroyo Seco
  • Balcones de Santa Cruz
  • Balcones del Rosarito
  • Balcones del Sol
  • Barrio Nuevo
  • Barrio Nuevo Santa Cruz
  • Barrios Unidos
  • Basilio Vadillo
  • Bellavista
  • Bosques de Tonalá
  • Bosques del Sol
  • Buena Mirada
  • Buenos Aires
  • Bugambilias
  • Camichines
  • Camichines II
  • Camichines III
  • Camichines Tonalá
  • Camino Real
  • Cañada Real
  • Cañadas del Sol
  • Casteabenita
  • Centro Tonalá
  • Cerrito II
  • Cihualpilli
  • Ciudad Aztlán
  • Colinas de Altamira
  • Colinas de La Cruz
  • Colinas de San Carlos
  • Colinas de Santa Cruz
  • Colinas de Tonalá
  • Colorines
  • Comalea
  • Conchitas
  • Conjunto Habitacional Lomas Sur
  • Constancio Hernández Alvirde
  • Coto Las Palmas
  • Coto Tonalá
  • Coyula
  • Cruz de La Loma
  • De La Presa
  • De Las Azaleas
  • Del Huerto
  • Del Mezquite
  • Del Sol
  • Del Sur
  • Demetrio Vallejo
  • Despertares
  • Dioses del Nilo
  • Educadores Jalisciences
  • El Aguatán
  • El Amial
  • El Arenal
  • El Caracol
  • El Carril Tapatío
  • El Cerrito de La Reina
  • El Cerrito II
  • El Doradito
  • El Duque
  • El Edén
  • El Jazmín
  • El Limón
  • El Mirador
  • El Molino
  • El Moral
  • El Moral II
  • El Ocotillo
  • El Pachanguillo
  • El Panorámico II
  • El Pardo
  • El Pedregal
  • El Pedregal de Santa Martha
  • El Plan
  • El Recodo
  • El Remolino
  • El Rosario
  • El Sánchez
  • El Sinaí
  • El Vado
  • El Zapote
  • Emiliano Zapata
  • Fidel Velázquez
  • Flores Magón
  • Fraccionamiento Paseos del Pedregal
  • Fraccionamiento Buenos Aires
  • Fraccionamiento Cañada Real
  • Fraccionamiento Comercial Central Camionera
  • Fraccionamiento del Valle
  • Fraccionamiento El Duque
  • Fraccionamiento El Panorámico I
  • Fraccionamiento El Vergel
  • Fraccionamiento Guadalupe
  • Fraccionamiento Jardines Elizabeth
  • Fraccionamiento La Castellana
  • Fraccionamiento La Cruz
  • Fraccionamiento El Roble
  • Fraccionamiento La Providencia
  • Fraccionamiento Las Águilas
  • Fraccionamiento Las Palmas
  • Fraccionamiento Los Prados
  • Fraccionamiento Modena
  • Fraccionamiento Montebello
  • Fraccionamiento Panorámico I
  • Fraccionamiento Residencial Coyula
  • Fraccionamiento Rinconada de Coyula
  • Fraccionamiento Rinconada de Los Cerezos
  • Fraccionamiento Rinconada Paraíso
  • Fraccionamiento Terrasolare
  • Fraccionamiento Valle Verde
  • Fraccionamiento Jardines de La Cruz Oriente
  • Fraccionamiento Jardines del Rosario
  • Fraccionamiento Panorámico II
  • Fraccionamiento San Miguel La Punta
  • Fraccionamiento Los Sabinos
  • Francisco Villa
  • Frente Popular Tonaltecas
  • Fuentes del Nilo
  • Hacienda Real
  • Hacienda San Francisco
  • Haciendas de La Reina
  • Haciendas de La Reina II
  • Hernández Loza
  • Hidalgo
  • Hipódromo
  • Hornos
  • Huertas de San Gaspar
  • Huertas del Valle
  • Infonavit La Soledad
  • Infonavit Río Nilo
  • Infonavit Tonalá (Río Nilo)
  • Jardines de Elizabeth
  • Jardines de La Cruz Oriente
  • Jardines de La Reina
  • Jardines de San Rafael
  • Jardines de Tonalá
  • Jardines del Prado
  • Jardines del Rosario
  • Jauja
  • Jazmín
  • Jericó
  • Jesús Nazaret
  • José Vasconcelos
  • La Alberca
  • La Alfarera
  • La Artesana
  • La Calma
  • La Castellana
  • La Cofradía
  • La Comalea
  • La Concha
  • La Cuchara
  • La Esperanza
  • La Forja
  • La Gigantera
  • La Guadalupana
  • La Hortaliza
  • La Huerta
  • La Isla
  • La Ladrillera
  • La Loma
  • La Loma Infonavit
  • La Loma Residencial
  • La Mesa
  • La Mojonera
  • La Noria
  • La Perseverancia
  • La Pila
  • La Plancha
  • La Providencia
  • La Puerta
  • La Punta
  • La Quinta Catalina
  • La Severiana
  • La Sillita
  • Ladrillera La Curva
  • Larguero
  • Las Águilas
  • Las Conchitas
  • Las Gabrielas
  • Las Huertas
  • Las Lomas
  • Las Lomas Residencial
  • Las Palomas
  • Las Puertas
  • Las Torres
  • Laureles de Tonalá
  • Lázaro Cárdenas (Barranquitas)
  • Lázaro Cárdenas del Río
  • Leyes de Reforma
  • Llano Verde
  • Loma Bonita
  • Loma de Los Pájaros
  • Loma del Zárate (Ahuatán)
  • Loma Dorada
  • Loma Extendida
  • Lomas de Aztlán
  • Lomas de La Soledad
  • Lomas de Los Pájaros
  • Lomas de San Miguel III
  • Lomas de Tonalá
  • Lomas del Camichines
  • Lomas del Laurel
  • Lomas del Laurel I
  • Lomas del Laurel II
  • Lomas del Manantial
  • Lomas del Nilo
  • Los Álvarez
  • Los Amiales
  • Los Camichines
  • Los Camichines I
  • Los Cerezos
  • Los Chirimoyos
  • Los Cipreses
  • Los Conejos
  • Los Geranios
  • Los Girasoles
  • Los Limones
  • Los Manguitos
  • Los Naranjos
  • Los Pajaritos
  • Los Pinos
  • Los Pocitos
  • Los Puestos
  • Los Tulipanes
  • Luis Alonso González
  • Luis Donaldo Colosio
  • Mirador de La Reina
  • Mirador del Rey
  • Mirador del Sol
  • Mirador del Sur
  • Mirador del Sur Fraccionamiento
  • Mirador Los Conejos
  • Mirador Oriente
  • Misión Acueducto
  • Misión de La Cantera
  • Misión de Los Viñedos
  • Misión de Los Viñedos II
  • Misión de Los Viñedos III
  • Misión de Los Viñedos IV
  • Misión de Los Viñedos V
  • Misión El Campanario
  • Misión La Valenciana
  • Misión San Francisco II
  • Misión San Francisco III
  • Nueva Aurora Residencial
  • Nueva Lázaro Cárdenas
  • Nuevo Israel
  • Osorio Comunal
  • Pachanguillo
  • Paraíso
  • Paseo Coto Tonalá
  • Paseo de La Cañada
  • Paseo Puente Viejo
  • Paseos de Santiago
  • Paseos de Tonalá
  • Paseos del Pedregal
  • Paseos del Valle
  • Pedregal Tonalá
  • Pinar de Las Palomas
  • Pinar de Las Palomas I
  • Pinar de Las Palomas II
  • Plan del Rosario
  • Plaza Camichines
  • Poder Popular
  • Potrero de San Francisco
  • Potrero de San José
  • Praderas de Oriente (El Mirador)
  • Praderas del Sol
  • Praderas Tonallan
  • Prado Arboledas
  • Prado de La Higuera
  • Prados Coyula
  • Prados de La Cruz
  • Prados de La Cruz II
  • Prados de La Higuera
  • Prados del Maguey
  • Privadas de La Reina
  • Pueblito del Sol
  • Puerta del Rosario
  • Puerta del Sol
  • Puerta Vieja
  • Puesta del Sol
  • Quinta Catalina
  • Quintas de Tateposco
  • Quintas El Paraíso
  • Rancho de La Cruz
  • Real Tonalá
  • Residencial Plaza Camichines
  • Residencias del Prado
  • Rey Xólotl
  • Reina Alta
  • Rincón del Paraíso
  • Rinconada de Coyula
  • Rinconada de La Presa
  • Rinconada de Las Azaleas
  • Rinconada de San Lorenzo
  • Rinconada del Mezquite
  • Rinconada del Parque
  • Rinconada del Rosario
  • Rinconada del Sol
  • Rinconada La Providencia
  • Rinconada La Providencia II Sección
  • Rinconada La Providencia III Sección
  • Rinconada San Francisco
  • Rubén Jaramillo
  • Salvador López Portillo
  • San Elías
  • San Francisco de la Soledad
  • San Gaspar
  • San Gaspar de las Flores
  • San José
  • San José de Coyula
  • San Martín de Las Flores
  • San Mateo
  • San Miguel La Punta
  • San Ramón Gutiérrez
  • Santa Anita
  • Santa Cruz
  • Santa Cruz de Las Huertas
  • Santa Isabel
  • Santa Isabel II
  • Santa Paula
  • Santa Paula Tapatío
  • Santa Rosa
  • Tateposco
  • Senderos de Santiago
  • Tenamaxtli
  • Tinajitas
  • Tonalá Centro
  • Tonaltecas
  • Tonaltecas I
  • Tonantzin
  • Unidad Habitacional Revolución
  • Unidad Habitacional Loma Sur
  • Valentín Campa
  • Valle de La Reina
  • Valle de Los Leones
  • Valle del Sol
  • Valle Verde
  • Veinte de Noviembre
  • Verona
  • Vía Nova
  • Villas de Altamira
  • Villas de La Cruz (El Roble)
  • Villas de Santiago
  • Villas de Zalatitán
  • Villas del Bosque
  • Villas del Cortijo
  • Villas del Oriente
  • Villas del Oriente II
  • Vista del Rey
  • Vistas de Tonalá
  • Vistas del Pedregal
  • Vistas del Pedregal II
  • Vistas del Pedregal III
  • Vistas del Rey
  • Vistas del Tonallan
  • Vistas del Valle
  • Xicoxóchil
  • Zalatitán 

