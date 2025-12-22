El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) suspenderá de manera temporal el suministro de agua potable en gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara debido a trabajos de mantenimiento preventivo en su infraestructura hidráulica.De acuerdo con el organismo, el corte iniciará a partir de la 01:00 de la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 y se extenderá por aproximadamente 13 horas, periodo durante el cual 892 colonias podrían registrar falta de agua o baja presión.Las labores se realizarán en los sistemas que abastecen desde las plantas potabilizadoras Miravalle y Las Huertas, lo que impactará principalmente a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Tan solo en Tonalá, se verán afectadas 375 colonias, mientras que en Tlaquepaque serán 247; Guadalajara sumará 205 y Zapopan 65. Además, se contempla una suspensión en bloque para zonas de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán.El SIAPA advirtió que el restablecimiento del servicio no será inmediato y se realizará de manera gradual, por lo que algunas colonias podrían recuperar el suministro hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de la ubicación y la presión en la red.Ante esta situación, el organismo implementará un operativo de pipas gratuitas para atender a la población que lo requiera, especialmente en zonas con mayor afectación. Las solicitudes podrán realizarse a través del 073 (SIAPATEL) o mediante las redes sociales oficiales del SIAPA.A continuación te compartimos la lista de las colonias afectadas: MF