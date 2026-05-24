Medicina UDG 2026: Este es el puntaje que define tu ingreso

Ingresar a la carrera de Médico Cirujano y Partero en la Universidad de Guadalajara (UDG) es el sueño de miles de jóvenes cada semestre. Sin embargo, la realidad es que la altísima demanda convierte a este proceso de selección en uno de los más competitivos de todo Jalisco y el país, exigiendo un nivel académico excepcional.

Para el próximo ciclo 2026 B, los aspirantes se enfrentan a un gran reto donde no basta con aprobar, sino que es estrictamente obligatorio sobresalir. Las cifras históricas demuestran que el puntaje mínimo se redefine constantemente, dependiendo del desempeño global de todos los estudiantes que presentan el examen en esa convocatoria específica.

¿Cómo se calcula el puntaje para Medicina UDG?

El resultado final que define tu ingreso a la universidad se compone de dos factores fundamentales que valen exactamente lo mismo en la ponderación oficial. El 50% corresponde a tu promedio general de preparatoria, un elemento que refleja tu constancia académica durante los semestres del bachillerato.

El otro 50% se obtiene directamente de tu desempeño en la Prueba de Aptitud Académica (PAA), el examen estandarizado diseñado por el College Board. Esto significa que un promedio excelente te dará ventaja, pero un examen impecable puede salvarte si tus calificaciones previas no fueron perfectas; no puedes dejar ningún tema al azar.

Puntajes aproximados para el ciclo 2026 B

Aunque los números definitivos solo se conocen hasta el día del dictamen oficial, plataformas especializadas como Wizi Academy ofrecen proyecciones muy precisas basadas en ciclos anteriores. Para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), el puntaje mínimo estimado ronda los 179.77 puntos sobre un máximo posible de 200.

Si buscas opciones fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, otros centros universitarios regionales presentan variaciones interesantes que podrían beneficiarte enormemente. Por ejemplo, en el CUSur (Ciudad Guzmán) el puntaje ronda los 175.99, en el CUAltos (Tepatitlán) se ubica cerca de 171.34, y en el CUCosta (Puerto Vallarta) exige aproximadamente 164.25 puntos para lograr la admisión.

¿Cómo entrar a UDG?

Alcanzar la excelencia requiere más que solo leer apuntes; necesitas una estrategia inteligente para dominar el examen. Aquí te compartimos una lista de consejos:

Usa simuladores: Familiarízate con el formato real. Gestiona tu tiempo: Aprende a responder bajo presión. No apuntes al mínimo: Tu meta debe ser superar los 180 puntos. Identifica debilidades: Refuerza las áreas donde cometes más errores.

Recuerda que enfocarse únicamente en el puntaje de corte histórico es un error muy frecuente que deja a miles de jóvenes fuera de las aulas cada año. Mantente siempre atento a los calendarios oficiales de la universidad para no perder ninguna fecha crucial de registro o entrega de documentos; tu futuro como médico comienza hoy.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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