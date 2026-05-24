Manifestantes bloquean avenida Adolf Horn por desaparición de tres jóvenes en Tlajomulco y Zapopan

Familiares de Camila Janeth Vázquez Rivas, de 13 años de edad; de Dilan Iván Torres Gómez, de 15 años; y de Santiago González González, de 16 años, se manifestaron esta tarde en avenida Adolf Horn, a su cruce con avenida Concepción, para exigir la localización de los menores desaparecidos entre el 18 y 19 de este mes en diferentes puntos de Tlajomulco y Zapopan. Al momento se registra cierre vial total en Adolf Horn, informó la Comisaría Vial del Estado.

Los manifestantes advirtieron que han entregado pruebas y material a la Fiscalía de Jalisco sobre la desaparición de sus seres queridos, como videos, sábanas de llamada y números telefónicos; sin embargo, la dependencia no ha mostrado avances en la investigación. Exigen reforzar las labores de búsqueda y no descartaron que pudiera tratarse de reclutamiento forzado al crimen organizado a través de falsas ofertas de trabajo.

Camilia Janeth fue vista por última vez el pasado 19 de mayo en las inmediaciones de la Secundaria número 170, en Santa Fe, Tlajomulco, alrededor de las 13:30 horas. Vestía el uniforme de la escuela, pantalón gris y camisa blanca, además de una mochila morada.

Santiago desapareció en la colonia Camichines Vallarta, en Zapopan, el mismo día. Vestía una playera blanca con líneas negras en cuello y mangas, pantalón de mezclilla gris, tenis deportivos negros con azul y sudadera negra con detalles en color verde fosforescente. Tiene una perforación en la oreja izquierda y cicatrices en mejillas, surco nasolabial y en mentón.

Al momento se registra cierre vial total en Adolf Horn, informó la Comisaría Vial del Estado. ESPECIAL

En tanto, Dilan Iván fue visto por última vez un día antes, el 18 de mayo, en la colonia Colinas del Roble, en Tlajomulco. Portaba una playera negra con la leyenda “Gucci” en letras doradas y franjas en verde y rojo, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con la leyenda “Balenciaga”. Tiene acné en el rostro, cicatriz en el dedo anular de la mano derecha y usa brackets con ligas azules.

Al momento se registra cierre vehicular en ambos sentidos en avenida Adolf Horn; se recomienda tomar rutas alternas y seguir las indicaciones de elementos viales.

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MB