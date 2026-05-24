Entregan equipo, unidades y uniformes a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara por su aniversario

Como parte de los festejos del 103 aniversario de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, el Gobierno tapatío entregó ocho vehículos, equipo y uniformes a los elementos municipales , además de que reconoció la labor de aquellos jubilados por sus 30 años de servicio en beneficio de la ciudadanía . El evento se llevó a cabo ayer y fue encabezado por la alcaldesa Verónica Delgadillo.

La presidenta municipal resaltó que esta entrega aumenta la capacidad de respuesta y atención ante emergencias. Reconoció la labor nacional e internacional que ha brindado la corporación tapatía. Se entregaron cinco camionetas tipo pick-up y adelantó que se adquirieron cinco pipas; en total, la inversión es cercana a los 70 millones de pesos .

"Han cuidado a hombres, a mujeres. Los han traído de las llamas y les han dado una segunda oportunidad de vida. Ustedes son verdaderos héroes y heroínas", señaló.

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Reconocen el servicio de las y los bomberos

La coordinadora municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, Jenny de la Torre, destacó el trabajo de sus elementos y agradeció el apoyo de la alcaldesa para equipar y fortalecer a la corporación. También reconoció la labor de uniformados jubilados, por dejar huella en la institución .

"Este equipamiento representa mucho más que una inversión material, representa seguridad para nuestras bomberas y bomberos, mejores herramientas para servir y una institución que se fortalece para responder con mayor dignidad, eficiencia y profesionalismo a la ciudadanía".

"Cada emergencia atendida, cada sacrificio y cada enseñanza forman parte de la memoria viva de Bomberos de Guadalajara. Su legado permanece en las nuevas generaciones que hoy continúan esta misión, porque no una institución se construye solo con edificios, unidades o equipamientos, se construye con personas que entregan parte de su vida de servicio a los demás", agregó.

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Reconocimiento a la primera bombera

Se reconoció a 15 elementos jubilados con 30 años de servicio. Una de ellas fue Elizabeth Lomelí, la primera mujer en la historia en adquirir el grado de comandante dentro de Bomberos Guadalajara . En nombre de ellos habló Francisco Varela, quien agradeció el apoyo de sus familias y exhortó a los bomberos en activo a trabajar en equipo y capacitarse.

"Las generaciones nuevas tienen una gran responsabilidad en sus manos: proteger y salvaguardar a los tapatíos, aquí en Bomberos Guadalajara cuentan con gran cantidad de instructores reconocidos a nivel nacional e internacional […] recuerden: entran dos, salen dos, y ninguno se queda atrás de la línea", comentó.

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FF