Sader Jalisco dará 150 pesos por tonelada a maiceros

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco informó que como parte de los acuerdos con los productores la dependencia otorgará 150 pesos por tonelada a los productores de maíz.

"Cabe señalar que en las recientes mesas de trabajo efectuadas en la Ciudad de México, se acordó en conjunto, un apoyo a las y los productores de 800 pesos provenientes de un fondo federal, adicionalmente, la SADER mediante el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Pablo Lemus, entregará de 150 pesos, dando un total de 950 pesos por tonelada de maíz blanco industrializado", dijo.

En un comunicado la dependencia reiteró su respaldo a las y los productores de maíz con la entrega de un apoyo económico y el compromiso de mantener el diálogo permanente para fortalecer al sector.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) expresó su total respaldo a las y los productores de maíz, quienes son un pilar fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del estado.

Jalisco es líder nacional en la producción de maíz, y por ello, la SADER mantiene su compromiso de acompañar al sector agrícola con acciones concretas que fortalezcan la rentabilidad, competitividad y sustentabilidad del campo.

"Ante los retos que enfrentan las y los productores derivado de la volatilidad en los precios internacionales, los costos de producción y las condiciones climáticas, la SADER Jalisco reitera su disposición al diálogo y a la coordinación con los distintos niveles de gobierno, organizaciones de productores y la iniciativa privada, para generar soluciones integrales que garanticen precios justos y condiciones equitativas para quienes trabajan la tierra", explicó.

Por otra parte la Secretaría de Agricultura de Jalisco elabora las reglas de operación del programa de apoyo a los productores que será publicado en el Periódico Oficial del estado de Jalisco.

También, se estableció con los líderes de los productores mantener mesas de diálogo permanente para analizar rutas de mejora en el mercado para dicho sector.

La SADER hizo un llamado a mantener la unidad del sector y a continuar trabajando en conjunto para asegurar que el maíz de Jalisco siga siendo un orgullo y motor del campo mexicano.

