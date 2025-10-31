Este viernes, la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, entregó en extradición al Gobierno de dicho país a una persona de nacionalidad mexicana, que era requerida por el país vecino.

De acuerdo con lo informado por la autoridad federal, el sujeto, identificado como Juan "R", era requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Los Ángeles, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio intencional, deliberado y premeditado, así como posesión de un arma de fuego.

Según los datos disponibles a partir de las indagatorias en el caso, Juan "R" privó de la vida a dos personas con un arma de fuego y dejó herida a una más, por problemas de tráfico de drogas con miembros de pandillas rivales.

El mismo fue detenido en noviembre de 2024 en Zapopan, Jalisco. "Posteriormente, el Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno de los Estados Unidos de América, y la entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes estadounidenses designados para su traslado final", concluyó la FGR a través de un comunicado.

