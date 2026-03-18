El programa de Vivienda para el Bienestar llegó a Jalisco, pues el día de ayer el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer la apertura de un punto de venta.

El apoyo impulsado por el gobierno federal busca garantizar el acceso a la vivienda a personas en situaciones vulnerables y con un nivel bajo de ingresos, ofreciendo la oportunidad de comprar una vivienda a un precio más económico que el de la vivienda promedio en el mercado inmobiliario comercial.

¿En dónde se encuentran las casas de Vivienda para el Bienestar en Jalisco?

Las primeras casas del programa social se encuentran en El Salto, municipio donde el Infonavit habilitó un módulo de atención con el objetivo de que los derechohabientes conozcan los inmuebles disponibles, resuelvan dudas y reciban asesoría sobre el proceso para adquirir una.

El punto de venta se encuentra en el fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo IV, sobre el Libramiento Agua Blanca, a unos metros de Calzada del Trabajo.

El servicio se encuentra disponible desde el martes 17 de marzo, en un horario continuo de 9:00 a 19:00 horas todos los días de la semana.

¿Cuáles son los requisitos de Vivienda para el Bienestar en Jalisco?

El apoyo está dirigido a los trabajadores que cotizan en el instituto desde hace al menos seis meses. De acuerdo con la información brindada por el Infonavit, los derechohabientes deben ganar, como máximo, hasta dos salarios mínimos.

El salario mínimo vigente en Jalisco es de 315.04 pesos por jornada, lo que se traduce en una percepción mensual de 9 mil 582.47 pesos. Dos salarios mínimos en el estado equivalen a 19 mil 164.94 pesos.

Además, las personas interesadas no deberán contar con un crédito hipotecario activo.

En resumen, los requisitos son:

Tener al menos seis meses de antigüedad en su trabajo.

Ganar entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

No tener crédito hipotecario con el Instituto.

El Infonavit también subrayó la importancia de que los derechohabientes interesados en estas viviendas actualicen sus datos personales —como teléfono, correo electrónico y domicilio— en Mi Cuenta Infonavit o en los Centros de Servicio Infonavit, donde también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad.

Lee también: FGR investiga incendio en refinería Olmeca en Dos Bocas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB