La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, rindió su primer informe de actividades tras un año al frente de la dependencia, y destacó los programas centrados en la cercanía ciudadana, presencia en el interior del estado y acompañamiento a la población y sectores vulnerables.

"Si tuviera que resumir este año en una sola palabra, sería cercanía. Ha sido un año de estar en el territorio, de visitar municipios, colonias y comunidades. De entrar a los centros, a los comedores, a las escuelas, a escuchar directamente a las familias, a las personas mayores, a niñas, niños y adolescentes. Esa presencia nos llevó a recorrer más de 90 municipios de estado, no sólo sus cabeceras, sino también sus localidades, agencias, y comunidades más alejadas. Si todavía no hemos llegado a los 125 municipios es porque a cada municipio que visitamos le hemos dedicado el tiempo que merece para escuchar, acompañar y entender, desde dentro, lo que su gente necesita", afirmó.

Resaltó que se fortalecieron 17 delegaciones municipales de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), con lo que se han atendido a más de 22 mil menores. Reconoció que los DIF municipales "son el alma de la asistencia social en Jalisco", por lo cual se reforzaron programas de desarrollo comunitario con seis centros "DIF Pilares" y más de 146 proyectos de economía solidaria.

En tanto, durante 2025 se entregaron 885 mil 372 canastas alimentarias en beneficio de 74 mil 748 personas en situación de vulnerabilidad. Con las brigadas Yo Jalisco se repartieron mil 450 despensas a cinco munidades wixárikas en el municipio de Mezquitic, mientras que se capacitó y acompañó a 14 promotores comunitarios de la región Norte de la entidad, quienes son enlaces entre el DIF y las comunidades.

En cuando a la atención de personas que viven en el espectro autista, la presidenta destacó la inversión de 80 millones de pesos en el Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual de Tepatitlán de Morelos, que entrará en funciones en enero del próximo año. Tendrá capacidad para atender a 400 personas en hasta siete distintos servicios. También destacó la bolsa de 7.5 millones de pesos para fortalecer el CRIT Teletón de la región Centro.

Señaló que la atención al espectro autista inició en 2015, cuando era presidenta del DIF Zapopan, y se busca ampliar la red con centros en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande.

"Este año, Jalisco dio un paso muy importante con la iniciativa de ley Jalisco de colores, impulsada por las diputadas Mónica Magaña y Gabi Cárdenas, que reconoce y protege los derechos de niñas, niños y adolescentes y personas en el espectro autista. Como DIF Jalisco participamos en mesas técnicas y espacios de diálogo, aportando la experiencia que nos da estar cerca de las familias", comentó.

Con el programa Acompañar las Ausencias, por su parte, se brinda apoyo psicológico, de trabajo social, jurídico y económico a familiares de personas desaparecidas. El presupuesto pasó de cinco millones de pesos en 2024 a 38 millones para 2025, con lo que se han otorgado 19 mil 663 acompañamientos psicosociales por medio del Centro de Paz y la Red de Comunidades Solidarias entre diciembre del año pasado y agosto pasado.

Maye Villa de Lemus señaló que se han recorrido 90 municipios de los 125 que tiene Jalisco. EL INFORMADOR / J. Acosta

Te puede interesar: Así fueron las pasarelas de Fátima Bosch durante la semifinal de Miss Universo (VIDEO)

Asimismo, hasta el 31 de agosto pasado se había otorgado mil 102 apoyos económicos de dos mil 500 pesos para manutención de menores víctimas indirectas de desaparición, así como dos mil 645 apoyos para mitigar las afectaciones derivadas de la búsqueda activa. También se entregaron más de dos mil 200 despensas.

Por último, con el programa DIF Pilares, se pretende rehabilitar y equipar Centros de Desarrollo Comunitarios a fin de incentivar el deporte, la educación y actividades culturales. Se destinaron nueve millones de pesos para los centros de Tlajomulco, Sayula, El Salto, Poncitlán y El Grullo.

En tanto, 92 menores han sido reintegrados a una familia mediante 86 sentencias de adopción, mientras que se han entregado apoyos a mil 56 niñas, niños y adolescentes en medicamentos, consultas y tratamientos médicos, alimentos, insumos escolares, servicios terapéuticos y de enfermería.

Tras la temporada de lluvias de este año, DIF Jalisco brindó ayuda humanitaria a damnificados en Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Tototlán y Tlajomulco. Los apoyos consistieron en despensas, artículos de aseo para el hogar, de higiene personal, camas y colchonetas. Sólo en Tototlán se entregaron dos mil 500 donaciones.

También lee: Detienen a 54 personas en Colima

Villa de Lemus agradeció el trabajo coordinado con los DIF municipales, con universidades, la iniciativa privada, asociaciones civiles y el Gobierno del Estado. Apuntó que la convicción de la dependencia que encabeza es ayudar a las personas que más lo necesitan.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus, reconoció el trabajo del DIF estatal y de sus dependencias municipales. Anotó que los resultados de los programas sociales requieren "maduración", por lo que el próximo año. Resaltó el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas y aseguró que continuará el trabajo de cercanía con colectivos.

"Enviemos un mensaje distinto desde Jalisco de trabajo conjunto, de cordialidad, en ponernos de acuerdo, en tener la altura de murias, de cuidar a nuestro estado, porque cuidar a nuestro estado es cuidarnos entre todas y entre todos", mencionó.

El gobernador Pablo Lemus, reconoció el trabajo del DIF estatal y de sus dependencias municipales. EL INFORMADOR / J. Acosta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB