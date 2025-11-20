Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 20 de noviembre determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 25 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá