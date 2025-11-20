Jueves, 20 de Noviembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 20 de noviembre determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 25 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

