El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y expresidente de Harvard , Larry Summers, renunció a la junta directiva de la Fundación OpenAI, empresa fundadora de ChatGPT, luego de que se dieran a conocer numerosos correos electrónicos que lo relacionan con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Larry ha decidido renunciar a la junta directiva de OpenAI y respetamos su decisión", declaró la junta en un comunicado enviado este miércoles a varios medios locales.

Por su parte, Summers anotó en un comunicado separado que en consonancia con su anuncio de retirarse de sus "compromisos públicos", también decidió "renunciar a la junta directiva de OpenAI".

"Agradezco la oportunidad de haber servido, me entusiasma el potencial de la compañía y espero seguir su progreso", añadió Summers en el comunicado enviado a la prensa.

En los últimos días, un comité de la Cámara de Representantes publicó años de intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Summers. Entre ellos, había uno en la que Summers parecía estar buscando consejo sobre una relación con una mujer.

La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y el pederasta. La cadena CNN informó este miércoles de que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la Universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.

Summers, que presidió Harvard de 2001 a 2006 y fue secretario del Tesoro en el Gobierno del presidente Bill Clinton, anunció el lunes que se retiraba temporalmente de sus compromisos públicos tras la divulgación de estos nuevos documentos que le acercan a Epstein.

