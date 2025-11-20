Jueves, 20 de Noviembre 2025

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este jueves 20 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

