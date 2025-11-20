Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 20 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún