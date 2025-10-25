Más de 40 mil personas disfrutan el Desfile del XV Festival del Día de Muertos Tlaquepaque

Entre música, color y tradición, más de 40 mil personas se dieron cita para disfrutar del Desfile Tradicional conmemorativo del XV Festival del Día de Muertos Tlaquepaque 2025, una de las celebraciones más esperadas del municipio y símbolo del orgullo cultural jalisciense.

La presidenta municipal de en San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, acompañada de autoridades municipales encabezó el evento y agradeció la entusiasta participación de los asistentes, así como el esfuerzo de quienes hicieron posible esta edición que, una vez más, rindió homenaje a la vida y la memoria colectiva.

"El día de hoy con este desfile, disfrutamos de la grandiosidad, de la inspiración y de aquel encanto y magia que a todas y todos nos empuja a participar de un festival del Día de Muertos, al que venimos a Tlaquepaque para vivir y nos sentimos inmersos", expresó Pérez Segura.

El desfile partió desde la calle Hidalgo y avenida Revolución, avanzó por Emilio Carranza y Juárez, y concluyó en avenida Niños Héroes, llenando el Centro Histórico de un ambiente festivo que fusionó arte, cultura y comunidad.

Más de 600 participantes, entre estudiantes, artistas locales, colectivos culturales, empresarios y familias, desfilaron con catrinas, calaveras monumentales, carruajes y carros alegóricos, acompañados por bandas de música tradicional, rondallas y grupos de danza folclórica, que envolvieron al público con su energía y talento.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el municipio desplegó a 120 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, reportando saldo blanco al cierre del evento.

Con esta exitosa edición, Tlaquepaque reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas y su impulso constante a la cultura local, consolidándose como uno de los escenarios más representativos para celebrar el Día de Muertos en Jalisco.

