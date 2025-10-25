Durante su primer informe legislativo con motivo del primer año como senador por Jalisco, Carlos Lomelí destacó la aprobación de 12 reformas constitucionales en beneficio de las y los jaliscienses, así como otras 21 reformas, 13 nuevas leyes y 34 reformas a leyes secundarias, “que marcan un antes y un después” en la vida pública de la entidad y de México, afirmó.

Resaltó la aprobación a la Reforma al Poder Judicial, la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, los derechos de los pueblos indígenas, -en la que dedicó vítores a los pueblos originarios de Jalisco- la recuperación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el derecho al acceso a Internet.

También destacó la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres plasmada en la Carta Magna, las nuevas líneas de trenes de pasajeros, la reformas que establece como derechos constitucionales los programas del Bienestar (becas Benito Juárez, apoyo a adultos mayores y madres trabajadoras, etc.), el derecho a la vivienda para los trabajadores, la protección del maíz nativo y la prohibición del cultivo de maíz transgénico, la no reelección en ningún cargo público a partir de 2030 y la defensa de la soberanía nacional.

En tanto, como iniciativas propias presentadas en la Cámara de Senadores, el legisladores anunció la portabilidad de pensiones para el retiro (que contempla la construcción de antigüedad desde el primer empleo, sin que se pierdan los años trabajados), la regulación y gratuidad de la cirugía bariátrica para todos los mexicanos y la protección del campo y el suelo mexicano.

Asimismo presentó la iniciativa Jóvenes por amor al campo, que busca que las nuevas generaciones trabajen la tierra con el apoyo de los programas sociales del Gobierno Federal; una Fiscalía especializada en la atención de adultos mayores y la creación de un Código Penal único que rige en todos los estados del país.

“Hoy estamos para rendir cuentas del primer año de trabajo en la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Lo hago con respeto y agradecimiento, con la responsabilidad de haber sido el Senador más votado en la historia de Jalisco y con la convicción firme de que este mandato es del pueblo de Jalisco”, refirió.

