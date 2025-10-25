Conoce el nivel del lago de Chapala y presas que suministran a ZMG

El nivel del lago de Chapala y las presas que abastecen de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara han mejorado de forma significativa, permitiendo un mejor nivel en años en comparación con otros años.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó este sábado que el lago de Chapala se encuentra al 77.26 % de su capacidad de almacenamiento, con una elevación de 96.22 m.s.n.m. con un almacenamiento de 6,101.19 hm³, abajo del NAMO. La dependencia federal informa que su extracción total es de 5.02 metros cúbicos por segundo (m³/s).

Esto representa el mejor nivel para el alguna vez conocido como mar chapálico, ya que su capacidad es la más alta desde el año 2018 y el cuarto mejor registro en lo que va del siglo XXI, recuperando poco más de dos metros de su nivel.

El lago de Chapala es la principal fuente de abasto para la ciudad, ya que suministra el 60% del agua para la metrópoli, según datos del SIAPA.

Por otra parte, las presas que aportan agua a la ciudad se encuentran sobre el 100% de su capacidad. La principal es la presa Calderón, la cual se ubicó al 101.21 % de su capacidad de almacenamiento. Dicha presa aporta entre el 10 y 15% del agua a la ciudad, principalmente para la zona norte y poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La presa El Salto se encuentra al 100 %, siendo que ahora está conectada a la presa La Red (al 101%) y la presa Calderón mediante un acueducto que le permite aportar agua a la ciudad.

Finalmente, la presa El Zapotillo también está por encima de su capacidad, al ubicarse al 102.77%, aunque la Conagua reporta que no se le está extrayendo agua.

Dicha presa fue construida junto con un sistema de acueductos para suministrar hasta 2 metros cúbicos por segundo de agua a la ciudad, mientras que junto con las tres presas anteriores, en total serían 3 metros cúbicos por segundo.

YC