Guadalajara atrae a miles de visitantes todos los días, y con la llegada de la Copa del Mundo 2026, la ciudad afina detalles para compartir su riqueza cultural con el mundo entero. Los turistas que pisan tierras jaliscienses notan de inmediato un detalle particular: la forma de hablar de los tapatíos. La entonación característica y el uso de regionalismos marcan una diferencia notable frente a otras zonas del país. Esta identidad sonora genera curiosidad y, en ocasiones, confusión entre quienes visitan la capital de Jalisco por primera vez.

El lenguaje en esta región del occidente de México destaca por su carácter folclórico, ameno y distintivo. Los habitantes locales construyen sus diálogos diarios con expresiones que dejan perplejos a los extranjeros e incluso a ciudadanos de otros estados de la República. Entender este código lingüístico resulta necesario para moverse con soltura por las calles, mercados y restaurantes de la metrópoli: la comunicación efectiva en la Perla Tapatía requiere dejar atrás el español de diccionario y abrazar las variaciones urbanas que le dan vida a la ciudad.

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El peculiar uso del "bien" en el occidente de México

Antes de llegar a la frase principal, resulta necesario entender una regla básica del habla local: los jaliscienses tienen la costumbre de intensificar casi cualquier adjetivo con la palabra "bien".

En lugar de usar "muy" o "demasiado", los tapatíos prefieren construcciones que rompen las reglas gramaticales tradicionales. Expresiones como "bien mucho" para exagerar una cantidad, o "bien sabe cómo" para describir a una persona con actitud extraña, dominan las charlas. Este prefijo funciona como un potenciador emocional que le otorga fuerza a cada oración pronunciada.

¿Qué significa si te dicen "bien cura" en Jalisco?

Ahora sí, resolvemos la incógnita que genera tantas búsquedas en internet: esta popular frase describe una situación, objeto o persona que resulta chistosa, divertida o graciosa. Cuando un tapatío te dice que estás "bien cura", reconoce tu sentido del humor agudo o tu apariencia inusual que causa gracia de forma positiva.

Los habitantes de la ciudad aplican este modismo en una amplia variedad de contextos sociales. Durante una reunión de fin de semana, escucharás a alguien afirmar que "esa película está bien cura" para recomendar una comedia.

Otras expresiones tapatías para sobrevivir en la ciudad

El glosario urbano de Jalisco ofrece muchas otras joyas lingüísticas que todo visitante necesita dominar para no quedarse fuera de la conversación. Si alguien grita "¡Ájalas!", muestra sorpresa o admiración ante un hecho inesperado. Por otro lado, la palabra "asquil" sustituye al término hormiga, y "balde" reemplaza a la cubeta en las tareas del hogar. Cada una de estas palabras encierra una historia y refleja la creatividad de la población.

La próxima vez que camines por el Centro Histórico, pidas una torta ahogada o disfrutes de un mariachi, presta atención a las conversaciones a tu alrededor. Entenderás que el idioma de Jalisco va más allá de las palabras; representa una forma única, cálida y divertida de ver la vida.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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