Regreso a clases presenciales se suspende en turno matutino en escuelas de Cabo Corrientes por incendio forestal

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó ayer domingo por la tarde la suspensión del regreso a clases presenciales en el turno matutino este lunes 13 de abril en escuelas de todos los niveles en Cabo Corrientes, debido a la emergencia atmosférica provocada por la mala calidad del aire en la zona.

Escuelas que no regresaron a clases HOY lunes 13 de abril en Cabo Corrientes

La dependencia detalló que la medida aplica en planteles ubicados principalmente en comunidades como El Tuito, Provincia, El Columpio, Pedro Moreno, Llano Grande de Ipala, Bioto, Chacala, Tecomata, Mascotita y zonas aledañas.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que mejoren las condiciones ambientales, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta a los canales oficiales.

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Todo sobre el incendio forestal en Cabo Corrientes

Este escenario de suspensión del regreso a clases en el municipio de la costa de Jalisco está relacionado con un incendio forestal activo en el paraje "Arroyo Seco - Llano Grande de Ipala", donde brigadas de distintas corporaciones trabajan para controlar el fuego. De acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, en el operativo participan 52 combatientes, apoyados con ocho vehículos y un helicóptero para labores aéreas.

X / @PCJalisco

Las autoridades reiteraron que la prioridad es proteger la salud de la comunidad educativa ante la exposición a contaminantes, en un contexto donde el fuego sigue afectando la calidad del aire en varias regiones del Estado.

Se acabaron las vacaciones para los estudiantes en Jalisco

Esta suspensión de clases presenciales en escuelas de comunidades del municipio de Cabo Corrientes coincide con el fin del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026, establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este receso comprendió dos semanas sin actividades escolares, iniciando el lunes 30 de marzo y concluyendo oficialmente el viernes 10 de abril.

Sin embargo, al considerar el fin de semana, el retorno a las aulas para la mayoría de los estudiantes del país estaba programado para hoy lunes 13 de abril.

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