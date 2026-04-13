Esta mañana, la Secretaría del Transporte de Jalisco (Setran) informó desde las 7:28 horas el atraso en la frecuencia de paso de múltiples rutas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La causa de dichas tardanzas está relacionada con el tráfico que se presenta en la ciudad este lunes 13 de abril.

A continuación te mostramos cuáles son las rutas afectadas:

Debido al tráfico intenso en Av. Adolf Horn desde Av. Real del Valle hasta Periférico Sur, las rutas A18, A19, A20 y A21 de #MiMacroCalzada presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

de #MiMacroCalzada presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos. Por tráfico cargado en Av. López Mateos Sur desde Periférico Sur hasta Av. Camino Real a Colima, las rutas V01, V02, V03 y C01 de la #RutaLópezMateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos

de la #RutaLópezMateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos Por tráfico intenso en Carretera a Chapala y Santa María, la ruta C03 de #MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido hacia la Central Nueva.

de #MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido hacia la Central Nueva. Debido al tráfico cargado en Camino Viejo a Tesistán y Av. Aviación, la ruta C02 de #MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de Barranca de Huentitán a 5 de Mayo.

de #MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en el sentido de Barranca de Huentitán a 5 de Mayo. Debido a tráfico intenso en López Mateos y José María Morelos, la ruta A04 de #MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en sentido hacia Periférico Sur.

de #MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en sentido hacia Periférico Sur. Debido al tráfico cargado en Periférico y Av. Tesistán, la ruta A06 de #MiMacroPeriférico tomará ruta alterna por: Arco de Nerón, Arco Románico, Arco del Triunfo, Los Cedros, Av. Tuzanía, Av. Jesús, Santa Fe hasta salir a Av. Santa Margarita, para seguir con su ruta habitual, en sentido hacia Av. Central.

de #MiMacroPeriférico tomará ruta alterna por: Arco de Nerón, Arco Románico, Arco del Triunfo, Los Cedros, Av. Tuzanía, Av. Jesús, Santa Fe hasta salir a Av. Santa Margarita, para seguir con su ruta habitual, en sentido hacia Av. Central. Debido a tráfico cargado en Industria Metalúrgica y Altamira, la A11 de #MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso hacia Tréboles.

Regreso clases

Este lunes 13 de abril, más de 2 millones de estudiantes de educación básica regresan en Jalisco tras las vacaciones por Semana Santa y Semana de Pascua. La movilización ha provocado tráfico cargado e intenso en diversas vialidades del AMG. Ante ello, las autoridades agradecen la paciencia y solicitan a usuarios del transporte público a tomar en cuenta sus tiempos de traslado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB