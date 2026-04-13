Esta mañana, la Secretaría del Transporte de Jalisco (Setran) informó desde las 7:28 horas el atraso en la frecuencia de paso de múltiples rutas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La causa de dichas tardanzas está relacionada con el tráfico que se presenta en la ciudad este lunes 13 de abril.A continuación te mostramos cuáles son las rutas afectadas:Este lunes 13 de abril, más de 2 millones de estudiantes de educación básica regresan en Jalisco tras las vacaciones por Semana Santa y Semana de Pascua. La movilización ha provocado tráfico cargado e intenso en diversas vialidades del AMG. Ante ello, las autoridades agradecen la paciencia y solicitan a usuarios del transporte público a tomar en cuenta sus tiempos de traslado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB