Tres platillos de Jalisco que debes probar si visitas Guadalajara en el Mundial 2026

Guadalajara será sede del Mundial 2026 y tu viaje no estará completo sin probar su auténtica gastronomía. Si tienes boletos para el Estadio AKRON, debes saber qué comer antes o después de los partidos. Por eso, en esta nota te revelamos tres platillos de Jalisco que transformarán tu visita deportiva en una experiencia inolvidable.

La Copa del Mundo 2026, organizada por la FIFA, traerá a miles de aficionados de todos los rincones del planeta a tierras mexicanas.

Mientras las selecciones nacionales se preparan para dejarlo todo en el terreno de juego, los turistas internacionales y nacionales tienen otra misión igual de importante.

Esta misión consiste en explorar a fondo la riqueza cultural y culinaria de las ciudades sede como nuestra capital de Jalisco, un Estado famoso mundialmente por su mariachi, su tequila y, por supuesto, su inigualable comida.

Como editores de EL INFORMADOR, el medio de mayor tradición en la ciudad, sabemos perfectamente que el tiempo de un turista mundialista vale oro.

Entre los largos traslados, las celebraciones en los Fan Fests y la tensión de los partidos, necesitas opciones de comida que sean deliciosas, auténticas y altamente representativas.

Por ello, hemos seleccionado cuidadosamente tres platillos que responden al qué, cómo, cuándo y dónde de la aclamada gastronomía tapatía.

La torta ahogada: El emblema tapatío por excelencia

No puedes decirle a tus amigos que visitaste Guadalajara si no probaste una auténtica torta ahogada durante tu estancia.

Este platillo es el rey indiscutible de la comida callejera local y el desayuno favorito de los tapatíos en su día a día.

El gran secreto de la torta ahogada radica en que el birote salado se sumerge (literalmente se "ahoga") en una exquisita salsa de jitomate. ESPECIAL / CANVA

Se trata de un pan artesanal conocido como birote salado, el cual se rellena generosamente con carnitas de cerdo estilo Jalisco.

El gran secreto de este manjar radica en que el pan se sumerge (literalmente se "ahoga") en una exquisita salsa de jitomate y especias.

Además, se le añade un toque de salsa de chile de árbol, la cual es famosa por ser extremadamente picante y traicionera para los paladares novatos.

¿Por qué debes probarla? El birote salado tiene una consistencia única: es muy crujiente por fuera, pero lo suficientemente suave por dentro para absorber los líquidos sin deshacerse.

Curiosamente, los panaderos afirman que este pan solo se puede hornear con éxito en esta región, debido a la altitud específica y el clima de la ciudad.

¿Cómo pedirla? Si no estás acostumbrado al chile mexicano, la regla de oro es pedir que te sirvan el picante aparte.

Birria: Un abrazo al paladar

El segundo imperdible en tu itinerario gastronómico durante el Mundial 2026 en Guadalajara es la tradicional y mundialmente famosa birria.

Es un platillo ancestral a base de carne de chivo o de res, la cual es adobada con una compleja mezcla de chiles secos, ajo y especias.

La birria se sirve en un plato hondo, bañada con su propio consomé bien caliente, y se adorna con cebolla picada, cilantro fresco y un chorrito de limón. ESPECIAL / CANVA

La carne se hornea lentamente durante horas hasta que queda tan suave que prácticamente se deshace con el simple toque del tenedor.

¿Por qué debes probarla? Es el desayuno dominical por excelencia de los locales, y resulta ideal para la mañana siguiente a una gran celebración futbolera.

Se sirve comúnmente en un plato hondo, bañada con su propio consomé bien caliente, y se adorna con cebolla picada, cilantro fresco y un chorrito de limón.

¿Cómo pedirla? Acompaña tu plato con tortillas de maíz recién hechas a mano y prepárate para experimentar un verdadero abrazo al paladar.

Puedes comerla desde los bulliciosos mercados tradicionales, como el emblemático Mercado San Juan de Dios, hasta en restaurantes de manteles largos.

Carne en su jugo: Rapidez y sabor inigualables para el aficionado

Si tienes el tiempo medido antes de dirigirte a las gradas del Estadio AKRON, la carne en su jugo es, sin duda, tu mejor opción.

Consiste en un guiso caldoso preparado con pequeños y finos trozos de carne de res, tocino dorado y frijoles de la olla.

Además de su sabor profundamente reconfortante, los restaurantes que sirven carne en su jugo son famosos por su extrema rapidez. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Todo esto se sirve nadando en un caldo sustancioso sazonado con tomate verde, cilantro y especias locales que le dan un color y sabor característicos.

¿Por qué debes probarla? Además de su sabor profundamente reconfortante, los restaurantes que la sirven son famosos por su extrema rapidez.

De hecho, algunos establecimientos tapatíos ostentan récords mundiales Guinness por la impresionante velocidad de su servicio en la mesa.

¿Cómo pedirla? Se acompaña con cebollitas cambray asadas, rábanos frescos, tortillas de maíz calientes y una quesadilla dorada para "sopear" el caldo.

Es una comida completa, altamente nutritiva y que te dará toda la energía necesaria para gritar los goles de tu selección favorita durante los 90 minutos.

En resumen…

La justa mundialista es el pretexto perfecto para enamorarte profundamente de México y de sus tradiciones.

Asegúrate de que tu visita a tierras tapatías sea un triunfo rotundo, tanto en el ámbito deportivo como en el gastronómico.

¡Buen provecho, disfruta tu estancia y bienvenido a la sede más sabrosa de todo el mundial!

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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