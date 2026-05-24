Jóvenes detenidos por dañar el mural Guadalajara es mundialista tendrán servicio comunitario

Con el fin de resarcir el daño y canalizar las “expresiones” artísticas, los tres jóvenes señalados de dañar el mural “Guadalajara es mundialista”, ubicado en el cruce de Periférico y la Calzada Independencia, tendrán medidas reeducativas con servicio comunitario. El objetivo es encauzar el talento a otras áreas donde sí se pueden llevar a cabo estas acciones, indicó el Gobierno de Guadalajara.

Los jóvenes fueron detenidos ayer por la tarde por policías municipales tras realizar grafitis sobre el mural. El Ayuntamiento explicó que, tras llegar a un acuerdo compensatorio y ser presentados ante el Juzgado Cívico, se calificó la falta administrativa y se determinó aplicar las medidas de servicio comunitario. Los infractores acudirán hoy al mural para resarcir el daño.

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“Con esta resolución, la administración de la presidenta Vero Delgadillo deja claro que el espacio público se debe respetar y al mismo tiempo brinda la oportunidad a que el talento de las juventudes se exprese con orden. Por ello, este domingo, los jóvenes acudirán al sitio para resarcir la afectación, canalizando su necesidad de expresarse con orden y acompañamiento en los espacios designados para tal fin” , informó el Gobierno tapatío.

Enfatizó en la convicción de garantizar las expresiones con orden y respeto a la ciudad. “El Gobierno de Guadalajara refrenda su condición de garantizar el derecho a la libre expresión con orden y con respeto a la ciudad. Por ello, hoy se da una segunda oportunidad a los jóvenes promoviendo que una falta de este tipo se conmute por trabajo comunitario y expresión artística en un sentido de corresponsabilidad social”, añadió.

El mural “Guadalajara es mundialista”, tiene una superficie superior a los 10 mil metros cuadrados y fue inaugurado el pasado 16 de mayo. Fue pintado por un colectivo y forma parte de otros espacios que serán intervenidos por artistas urbanos en la ciudad, como la Secretaría de Educación estatal, los muros de la Secretaría de Seguridad y una pared en el Andador Escorza, conocido como Palestina Libre.

En el mural están plasmados exfutbolistas como Oswaldo Sánchez, Maribel Domínguez, Andrés Guardado y Rafael Márquez, así como otros que aún juegan, como Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

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MB