Con la finalidad de fortalecer la movilidad en el Oriente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la puesta en operación de las nuevas estaciones El Bethel y Zapotlanejo de Mi Macro Periférico, obras que ampliarán la cobertura del sistema y mejorarán la conexión entre Guadalajara y Tonalá.

Durante el arranque de operaciones, el mandatario estatal destacó que ambas estaciones responden a un compromiso asumido con los habitantes de Tonalá y de la colonia Jalisco, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la metrópoli.

“Les tenemos una extraordinaria noticia. El día de hoy (ayer) inauguramos dos nuevas estaciones del sistema de Mi Macro (Periférico), una aquí en Guadalajara, que se llama El Bethel, y una más en el municipio de Tonalá, que se llama Zapotlanejo”, afirmó Lemus.

El gobernador agregó que la ampliación fortalece la movilidad regional. “Esto ayuda mucho en la movilidad integral de Guadalajara, de Tonalá, y de todos los municipios (...) Fue un compromiso que tanto el presidente municipal, Sergio Chávez, como su servidor habíamos hecho con la gente de Tonalá, con la gente de la colonia Jalisco. Hoy queda cumplido ese compromiso”, señaló.

La estación Zapotlanejo, ubicada sobre Periférico Oriente y avenida Zapotlanejo, cuenta con un andén de 98 metros, sistema de recaudo, iluminación, cámaras de videovigilancia, paneles solares e internet gratuito mediante Red Jalisco. Además, se realizaron obras complementarias como pavimentación de laterales, ciclovía, banquetas, cruceros seguros y semaforización.

Por su parte, la estación El Bethel se localiza a la altura de la calle Andrés Blancarte y dispone de un andén de 90 metros, además de infraestructura similar y adecuaciones peatonales para mejorar la seguridad de los usuarios.

En el acto, Lemus también presentó una edición especial de las tarjetas Mi Movilidad con diseño alusivo al Mundial de Futbol. Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca consolidar una red de transporte público más integrada, eficiente y accesible para las familias metropolitanas.