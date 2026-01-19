La Zona Metropolitana de Guadalajara atraviesa una etapa contradictoria en su mercado inmobiliario. Mientras la oferta de departamentos en venta ha crecido al punto de generar una sobreoferta en varios segmentos, especialmente en unidades pequeñas y medianas, el mercado de la renta sigue mostrando precios elevados y una fuerte demanda, impulsada por la dificultad de muchas familias para acceder a un crédito hipotecario y comprar vivienda propia.

El aumento en los precios de los inmuebles, sin un crecimiento proporcional en los ingresos, ha provocado que las nuevas viviendas sean cada vez más pequeñas y, al mismo tiempo, más costosas, lo que ha cambiado las decisiones de quienes buscan un lugar para vivir.

De acuerdo con Gustavo Núñez, vicepresidente de ADI Occidente, esta situación ha reconfigurado por completo el comportamiento del mercado.

“Los precios subieron, pero los salarios no han subido tanto, entonces eso hace que los tamaños sean más chicos y de mayor precio; la gente prefiere rentar”, mencionó.

Esto cuesta rentar un departamento en la ZMG

Este contexto se refleja con claridad al revisar los anuncios actuales de Inmuebles24, una de las principales plataformas inmobiliarias del país. En su listado de departamentos en renta en Guadalajara, el abanico de precios es amplio, pero deja ver una tendencia clara: las rentas en zonas céntricas y de alta plusvalía se mantienen en niveles altos, incluso en un escenario de abundancia de vivienda nueva.

En colonias como Providencia, Country Club, Colomos o zonas cercanas a la Americana, los departamentos en renta se ofrecen comúnmente por arriba de los 20 mil pesos mensuales, y no es raro encontrar unidades que rondan o superan los 30 mil pesos al mes, sobre todo cuando se trata de edificios nuevos con amenidades como vigilancia, gimnasio, elevador o áreas comunes.

En un nivel intermedio, una parte importante de la oferta se mueve en un rango aproximado de 15 mil a 20 mil pesos mensuales. Aquí aparecen departamentos de una o dos recámaras en colonias bien ubicadas, pero con menos amenidades o en edificios más pequeños. Este segmento es hoy uno de los más competidos, pues concentra a quienes buscan vivir cerca de zonas de trabajo y servicios sin pagar los precios más altos del mercado.

Por debajo de ese rango, todavía existen opciones más accesibles, aunque son cada vez menos visibles en las zonas centrales. Se pueden encontrar algunos departamentos por debajo de los 12 mil pesos mensuales e incluso alrededor de los 6 a 9 mil pesos, generalmente en colonias más alejadas del centro, con espacios reducidos o sin estacionamiento. Este tipo de oferta suele ser la primera en ocuparse y rara vez permanece mucho tiempo disponible.

En términos prácticos, hoy rentar en Guadalajara se ha convertido en la única alternativa para miles de personas que no pueden comprar, pero hacerlo implica destinar una parte cada vez mayor del ingreso mensual a vivienda. Mientras no se ajuste el tipo de producto que se construye al poder adquisitivo real de la población, especialistas prevén que esta presión sobre las rentas continuará, incluso en un escenario de abundancia de departamentos nuevos.

MF