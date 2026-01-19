Dónde llevar tu árbol de Navidad en Jalisco para reciclarlo: Centros de acopio y horarios

Con el cierre de las celebraciones decembrinas, miles de árboles de Navidad naturales cumplen su ciclo dentro de los hogares mexicanos. Sin embargo, su historia no termina al desmontar la decoración: bien manejados, estos árboles pueden transformarse en composta, abono orgánico y material útil para reforestación, jardinería e incluso artesanías.

Para lograrlo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) exhorta a la población a no desecharlos como basura común y, en su lugar, llevarlos a los centros de acopio habilitados en todo el país , los cuales son operados principalmente por gobiernos estatales, municipales y algunas instituciones privadas.

Por qué reciclar tu árbol de Navidad es importante

Un árbol natural correctamente reciclado puede reincorporarse a la tierra sin generar impacto ambiental negativo. En cambio, cuando se abandona en tiraderos o se mezcla con residuos inorgánicos, su degradación se vuelve más lenta y contaminante . Peor aún, al ser quemado, libera a la atmósfera el carbono que almacenó durante años, contribuyendo a la contaminación del aire.

En los centros de acopio, los árboles son triturados para producir mezclas orgánicas que se utilizan como composta , cobertura vegetal en parques públicos o sustrato para nuevas plantas. En algunos casos, la madera también se aprovecha para la elaboración de objetos artesanales.

Centros de acopio de árboles de Navidad en Jalisco

En Jalisco, como ocurre cada inicio de año, diversos municipios habilitan puntos temporales para la recolección de árboles naturales . Aunque los horarios y sedes pueden variar, estos son algunos de los principales espacios que tradicionalmente funcionan como centros de acopio:

Los ayuntamientos suelen habilitar puntos en delegaciones, parques públicos y centros de servicios municipales, generalmente durante las primeras semanas de enero. En la mayoría de los casos, los centros operan en horarios matutinos, y los árboles deben entregarse sin adornos, luces, bases, clavos ni pintura.

Dónde consultar información oficial y actualizada

Para facilitar el proceso, la Conafor pone a disposición de la ciudadanía el Directorio de Centros de Acopio de Árboles de Navidad, donde se concentran los puntos habilitados por ayuntamientos, gobiernos estatales, dependencias federales y empresas privadas en todo México.

Además, se recomienda consultar:

Las redes sociales oficiales de cada municipio



Los sitios web de los ayuntamientos



Comunicados de Protección Ambiental o Servicios Públicos Municipales

Da clic en el enlace y encuentra el punto más cercano a tu localidad:

https://www.gob.mx/conafor/documentos/centros-de-acopio-de-arboles-de-navidad-2026

Un cierre responsable para las fiestas

Reciclar el árbol de Navidad es una acción sencilla que tiene un impacto ambiental positivo. Más allá del gesto simbólico, se trata de cerrar de manera responsable el ciclo de las fiestas decembrinas y contribuir a la regeneración de áreas verdes.

Con pequeñas decisiones cotidianas, como llevar el árbol a un centro de acopio, es posible convertir una tradición navideña en una oportunidad para cuidar el entorno y fomentar una cultura ambiental más consciente.

TG