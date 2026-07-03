Policía Vial Jalisco pausa contraflujo de López Mateos por vacaciones de verano

Como ya es habitual, desde que comenzó en diciembre de 2024 la operación del contraflujo establecido en la avenida López Mateos durante las mañanas, su operación se verá pausada debido a la llegada de las vacaciones de verano, contemplando una menor carga vial sobre esta vía debido a la suspensión del periodo escolar en los distintos niveles educativos.

Es así que este viernes la Policía Vial recordó a la ciudadanía que, a partir del próximo lunes 6 de julio de 2026, ante el inicio del periodo vacacional establecido en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dejará de operar.

"Este operativo vial, implementado por la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad, que opera en su horario habitual de las 6:00 a las 9:00 horas desde El Palomar hasta la Calle Tizoc, se reactivará el lunes 31 de agosto de 2026, coincidiendo con el regreso a clases del nuevo ciclo escolar", refirió la comisaría en un comunicado.

La corporación recordó que este programa, implementado desde diciembre de 2024, consiste en modificar temporalmente el sentido de circulación de uno o varios carriles de una avenida, lo que permite que los vehículos transiten en dirección contraria a la habitual.

El objetivo es optimizar la capacidad de la infraestructura vial existente, cuyos beneficios son: aumentar la fluidez, reducir el congestionamiento vial, priorizar el transporte público y la reducción de emisiones contaminantes.

Actualmente, la ruta cuenta con una extensión de ocho kilómetros entre El Palomar y la avenida Tizoc, "lo que ha permitido que los usuarios reduzcan entre 25 y 30 minutos sus tiempos de traslado", destacó la corporación en el comunicado.

"La Comisaría de la Policía Vial invita a las y los automovilistas que transitan por esta importante arteria a tomar previsiones en sus traslados durante este periodo de pausa, conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de las y los elementos que mantienen la vigilancia ordinaria", finalizó.

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MB