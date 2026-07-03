Viernes, 03 de Julio 2026

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Asociaciones civiles de GDL envían el primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela

El cargamento va integrado con los donativos recibidos en el centro de acopio habilitado, como respuesta a los recientes sismos registrados en ese País

Por: Rubí Bobadilla

Este primer envío tiene un peso aproximado a las cinco toneladas. ESPECIAL

Este primer envío tiene un peso aproximado a las cinco toneladas. ESPECIAL

Este viernes, el DIF Guadalajara dio a conocer que el primer cargamento de ayuda humanitaria destinado a las víctimas de los terremotos en Venezuela está listo para partir con destino a Caracas, luego de que las oficinas generales de la institución fungieran como centro de acopio. 

Se trata de las asociaciones Cooperativa de Venezolanos Activos en Guadalajara y Ayuda Humanitaria para Venezuela desde GDL, que realizarán el envío de su primer cargamento, integrado con los donativos recibidos en el centro de acopio habilitado como respuesta a los recientes sismos registrados en ese País.

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Edgar Alejandro Higuerey, de la Cooperativa de Venezolanos Activos en Guadalajara, informó que este primer envío, con un peso aproximado a las cinco toneladas, partirá con rumbo a la Ciudad de México, desde donde posteriormente será trasladado a Caracas, capital de Venezuela. 

Detalló que el cargamento está conformado por alimentos no perecederos, insumos médicos y medicamentos, los cuales serán entregados a las personas afectadas por la emergencia. 

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Asimismo, recordó que el centro de acopio permanecerá habilitado hasta el viernes 10 de julio, en las Oficinas Generales de DIF Guadalajara, ubicadas en Eulogio Parra #2539, colonia Lomas de Guevara, con un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que invitó a la ciudadanía a continuar sumándose a esta causa solidaria. 

Sin embargo, destacaron las asociaciones, por el momento no se están recibiendo prendas de ropa ni agua embotellada. Además, solicitaron verificar que los medicamentos donados no se encuentren caducados. 

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Artículos que pueden donarse

Alimentos no perecederos: 

  • Café y bebidas instantáneas (que no estén almacenados en frascos de vidrio) 
  • Arroz 
  • Frijol 
  • Lentejas 
  • Atún o sardinas en lata 
  • Verduras enlatadas 
  • Sopas instantáneas 
  • Pasta 
  • Avena 
  • Galletas 
  • Leche en polvo o de larga duración 

Artículos de higiene personal: 

  • Jabón 
  • Shampoo 
  • Pasta y cepillos dentales 
  • Papel higiénico 
  • Toallas sanitarias 
  • Pañales (infantiles o para adultos) 
  • Toallas húmedas 
  • Desodorante 
  • Artículos de limpieza 
  • Cloro 
  • Detergente 
  • Jabón para lavar 
  • Esponjas 
  • Bolsas para basura 
  • Calcetines 
  • Zapatos en buen estado 

Otros artículos útiles: 

  • Linternas 
  • Pilas 
  • Velas y cerillos 
  • Cargadores portátiles (power banks) 
  • Alimento para mascotas (si hay personas afectadas con animales) 

Medicamentos: 

  • Paracetamol Ibuprofeno (si el centro lo solicita) 
  • Sales de rehidratación oral 
  • Antiácidos 
  • Medicamentos para alergias de venta libre (si están sellados) 
  • Pomadas antisépticas o para heridas menores 
  • Suero fisiológico estéril 

Insumos de primeros auxilios: 

  • Kit Forense 
  • Gasas estériles 
  • Vendas
  • Cinta médica 
  • Guantes desechables 
  • Curitas (apósitos adhesivos) 
  • Antisépticos para limpieza de heridas
  • Cubrebocas desechable 
  • Sondas de todo tipo 
  • Bolsas de colostomía 
  • Jeringas 
  • Catéter # 22 y 24 para niños 
  • Catéter # 20 adultos 
  • Cintas adhesivas estériles 
  • Agua destilada 
  • Solución hartman Solución salina 0.9 % 
  • Dextrosa al 50 y 5 % 

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