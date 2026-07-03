Asociaciones civiles de GDL envían el primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela

Este viernes, el DIF Guadalajara dio a conocer que el primer cargamento de ayuda humanitaria destinado a las víctimas de los terremotos en Venezuela está listo para partir con destino a Caracas, luego de que las oficinas generales de la institución fungieran como centro de acopio.

Se trata de las asociaciones Cooperativa de Venezolanos Activos en Guadalajara y Ayuda Humanitaria para Venezuela desde GDL, que realizarán el envío de su primer cargamento, integrado con los donativos recibidos en el centro de acopio habilitado como respuesta a los recientes sismos registrados en ese País.

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Edgar Alejandro Higuerey, de la Cooperativa de Venezolanos Activos en Guadalajara, informó que este primer envío, con un peso aproximado a las cinco toneladas, partirá con rumbo a la Ciudad de México, desde donde posteriormente será trasladado a Caracas, capital de Venezuela.

Detalló que el cargamento está conformado por alimentos no perecederos, insumos médicos y medicamentos, los cuales serán entregados a las personas afectadas por la emergencia.

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Asimismo, recordó que el centro de acopio permanecerá habilitado hasta el viernes 10 de julio, en las Oficinas Generales de DIF Guadalajara, ubicadas en Eulogio Parra #2539, colonia Lomas de Guevara, con un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que invitó a la ciudadanía a continuar sumándose a esta causa solidaria.

Sin embargo, destacaron las asociaciones, por el momento no se están recibiendo prendas de ropa ni agua embotellada. Además, solicitaron verificar que los medicamentos donados no se encuentren caducados.

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Artículos que pueden donarse

Alimentos no perecederos:

Café y bebidas instantáneas (que no estén almacenados en frascos de vidrio)

Arroz

Frijol

Lentejas

Atún o sardinas en lata

Verduras enlatadas

Sopas instantáneas

Pasta

Avena

Galletas

Leche en polvo o de larga duración

Artículos de higiene personal:

Jabón

Shampoo

Pasta y cepillos dentales

Papel higiénico

Toallas sanitarias

Pañales (infantiles o para adultos)

Toallas húmedas

Desodorante

Artículos de limpieza

Cloro

Detergente

Jabón para lavar

Esponjas

Bolsas para basura

Calcetines

Zapatos en buen estado

Otros artículos útiles:

Linternas

Pilas

Velas y cerillos

Cargadores portátiles (power banks)

Alimento para mascotas (si hay personas afectadas con animales)

Medicamentos:

Paracetamol Ibuprofeno (si el centro lo solicita)

Sales de rehidratación oral

Antiácidos

Medicamentos para alergias de venta libre (si están sellados)

Pomadas antisépticas o para heridas menores

Suero fisiológico estéril

Insumos de primeros auxilios:

Kit Forense

Gasas estériles

Vendas

Cinta médica

Guantes desechables

Curitas (apósitos adhesivos)

Antisépticos para limpieza de heridas

Cubrebocas desechable

Sondas de todo tipo

Bolsas de colostomía

Jeringas

Catéter # 22 y 24 para niños

Catéter # 20 adultos

Cintas adhesivas estériles

Agua destilada

Solución hartman Solución salina 0.9 %

Dextrosa al 50 y 5 %

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