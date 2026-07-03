Asociaciones civiles de GDL envían el primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela

Este viernes, el DIF Guadalajara dio a conocer que el primer cargamento de ayuda humanitaria destinado a las víctimas de los terremotos en Venezuela está listo para partir con destino a Caracas, luego de que las oficinas generales de la institución fungieran como centro de acopio. Se trata de las asociaciones Cooperativa de Venezolanos Activos en Guadalajara y Ayuda Humanitaria para Venezuela desde GDL, que realizarán el envío de su primer cargamento, integrado con los donativos recibidos en el centro de acopio habilitado como respuesta a los recientes sismos registrados en ese País. Edgar Alejandro Higuerey, de la Cooperativa de Venezolanos Activos en Guadalajara, informó que este primer envío, con un peso aproximado a las cinco toneladas, partirá con rumbo a la Ciudad de México, desde donde posteriormente será trasladado a Caracas, capital de Venezuela. Detalló que el cargamento está conformado por alimentos no perecederos, insumos médicos y medicamentos, los cuales serán entregados a las personas afectadas por la emergencia. Asimismo, recordó que el centro de acopio permanecerá habilitado hasta el viernes 10 de julio, en las Oficinas Generales de DIF Guadalajara, ubicadas en Eulogio Parra #2539, colonia Lomas de Guevara, con un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que invitó a la ciudadanía a continuar sumándose a esta causa solidaria. Sin embargo, destacaron las asociaciones, por el momento no se están recibiendo prendas de ropa ni agua embotellada. Además, solicitaron verificar que los medicamentos donados no se encuentren caducados. Alimentos no perecederos: Artículos de higiene personal: Otros artículos útiles: Medicamentos: Insumos de primeros auxilios: Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL