Viernes, 24 de Octubre 2025

Estas zonas registran MALA calidad del aire HOY viernes 24 de octubre

A las 8:00 am de este viernes 24 de octubre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 24 de octubre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Aceptable y unas más como Mala.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 31 puntos IMECA 
Santa Anita: 91 puntos IMECA 
Las Pintas: 105 puntos IMECA 
Miravalle: 67 puntos IMECA
Tlaquepaque: 18 puntos IMECA
Oblatos: 46 puntos IMECA
Santa Fe: 102 puntos IMECA

 ESPECIAL / SEMADET
Afectaciones

Población en general:

Es poco probable que se vea afectada

Población sensible:

Incremento en el riesgo de tener síntomas respiratorios y/o disminución en la función pulmonar.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr, trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas; aumenta los períodos de descanso. Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo, etc. Si se presentan síntomas respiratorios o cardiacos, suspende la actividad y acude a tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

MV

