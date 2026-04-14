Los municipios de Jalisco más bonitos para visitar durante el Mundial 2026 según la IA

Jalisco se prepara para brillar ante el mundo durante el Mundial 2026, no solo como sede futbolística, sino como uno de los destinos turísticos más completos de México. Más allá de Guadalajara, el estado ofrece una diversidad de municipios que combinan tradición, naturaleza, gastronomía y cultura.

Pero, ¿Cuáles son los lugares imperdibles? Le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) cuáles con los municipios de Jalisco más bonitos para visitar durante la Copa del Mundo, lo siguiente que nos respondió es con base en tendencias de turismo, conectividad y atractivo cultural.

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Tequila; una experiencia icónica que define a México

Hablar de Jalisco es hablar de Tequila, este municipio no solo es uno de los más representativos del país, sino también uno de los destinos mejor posicionados a nivel internacional.

Sus paisajes de agave —Patrimonio de la Humanidad—, sus recorridos en destilerías y su fuerte identidad cultural lo convierten en una parada obligatoria para turistas extranjeros. Durante el Mundial 2026, su cercanía con Guadalajara será clave para quienes buscan una experiencia auténtica sin alejarse demasiado de la ciudad sede.

Ideal para: turismo cultural, experiencias gastronómicas y recorridos tradicionales.

CORTESÍA/ Secretaría de Turismo Jalisco.

Tapalpa: naturaleza y desconexión a pocas horas del Mundial

Para quienes buscan un respiro del ambiente futbolero, Tapalpa se posiciona como uno de los destinos más encantadores del estado.

Este Pueblo Mágico destaca por su clima fresco, paisajes boscosos y arquitectura típica de casas blancas con techos de teja . Es el lugar perfecto para desconectarse, disfrutar de la tranquilidad y conectar con la naturaleza.

Ideal para: ecoturismo, descanso y escapadas románticas.

CORTESÍA/ Secretaría de Turismo Jalisco.

Mazamitla: cabañas, bosque y aventura

Conocido como la “Suiza mexicana”, Mazamitla es uno de los destinos más fotogénicos y atractivos de Jalisco.

Ubicado en la Sierra del Tigre, este municipio ofrece cabañas, actividades al aire libre y una atmósfera acogedora que encanta tanto a turistas nacionales como internacionales. Su estilo arquitectónico y entorno natural lo convierten en un destino perfecto para quienes buscan algo diferente durante el Mundial.

Ideal para: turismo de montaña, aventura y viajes en pareja o familia.

CORTESÍA/ Secretaría de Turismo Jalisco.

San Pedro Tlaquepaque: tradición, arte y vida nocturna

A solo minutos de Guadalajara, Tlaquepaque es uno de los municipios con mayor riqueza cultural del estado.

Sus calles están llenas de galerías, artesanías, restaurantes y música en vivo, donde el mariachi se convierte en protagonista. Durante el Mundial 2026, será uno de los puntos más vibrantes para turistas que buscan ambiente, cultura y entretenimiento sin salir de la zona metropolitana.

Ideal para: turismo cultural, compras artesanales y vida nocturna.

EL INFORMADOR/ RCHIVO.

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Lagos de Moreno: historia, arquitectura y esencia colonial

Ubicado en la región de Los Altos, Lagos de Moreno ofrece una experiencia completamente distinta: historia, arquitectura y tradición.

Sus templos, plazas y casonas coloniales lo convierten en uno de los destinos más elegantes y culturales de Jalisco. Es perfecto para quienes desean conocer una faceta más histórica del Estado durante su visita al Mundial.

Ideal para: turismo histórico, fotografía y recorridos culturales.

CORTESÍA/ Secretaría de Turismo Jalisco.

¿Por qué estos municipios destacan rumbo al Mundial 2026?

La selección responde a factores clave que definen el turismo moderno:

Autenticidad: representan la esencia cultural de Jalisco

Diversidad: ofrecen experiencias para todo tipo de viajero

Ubicación estratégica: cercanía con Guadalajara, sede mundialista

Valor internacional: destinos atractivos para visitantes extranjeros

Jalisco, mucho más que fútbol

El Mundial 2026 será una vitrina global, pero también una oportunidad para descubrir que Jalisco es mucho más que estadios y partidos.

Desde paisajes agaveros hasta bosques montañosos, pasando por arte, historia y gastronomía, estos municipios representan lo mejor del Estado , lugares donde cada visitante puede vivir una experiencia distinta, pero igual de memorable.

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