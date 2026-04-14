Con el objetivo de compartir los avances del proyecto de un patio operativo para vehículos de plataformas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la Secretaría de Transporte (Setran) se reunió con representantes de distintas asociaciones de conductores. En estos encuentros se expusieron los detalles del espacio en construcción y se acordó mantener mesas de trabajo para definir su modelo de operación.

Las reuniones se realizaron por separado y fueron encabezadas por el titular de la Setran, Diego Monraz Villaseñor, quien explicó los pormenores del estacionamiento temporal. Este espacio ya se encuentra en fase de construcción por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

De acuerdo con lo presentado, el patio estará destinado para que los vehículos de plataformas recojan a pasajeros que arriben a la terminal aérea. Para ello, los usuarios serán trasladados desde el aeropuerto hasta este punto mediante camionetas, desde donde podrán abordar las unidades de servicio.

Como parte de los acuerdos, autoridades y conductores coincidieron en continuar con reuniones para construir de manera conjunta el modelo operativo del espacio. La intención es ordenar la prestación del servicio y atender las necesidades de usuarios y choferes.

Durante los encuentros también se resolvieron dudas planteadas por representantes del Consejo de Conductores de Jalisco, en particular sobre la jurisdicción legal y la competencia del Estado para permitir o regular el acceso de estos servicios en zonas federales, como aeropuertos, centrales camioneras y puertos marítimos.

Otro de los temas abordados fue la operación del servicio durante los partidos del Mundial de Futbol 2026, ante el aumento previsto en la demanda de movilidad. En este punto, los conductores expusieron inquietudes sobre la organización del servicio en un contexto de alta afluencia.

Por su parte, los choferes solicitaron apoyo para sancionar a los vehículos que operan fuera de la normativa vigente. En respuesta, la Setran informó que continuarán los operativos diarios en centrales de autobuses y en los puntos de mayor concentración de usuarios para detectar y detener unidades irregulares.

Estas acciones están enfocadas en identificar vehículos que prestan el servicio sin autorizaciones, documentación o fuera de las plataformas. La dependencia reiteró que estas medidas buscan garantizar condiciones de legalidad en la prestación del servicio.

A las reuniones asistieron representantes de la Unión de Conductores, así como de las asociaciones Jaguares, Old School, Estampida, Cobaltos, Hiul’s, Viper, Aztecas, GRP, Metropolitanos, Independientes, Pitufos y Mujeres Unidas. También participó el Consejo de Conductores de Jalisco.

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