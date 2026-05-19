Jalisco lanza 'Jale Seguro' para impulsar el empleo formal con apoyos y capacitación

El programa estatal "Jale Seguro Al Estilo Jalisco" fue presentado para fortalecer la empleabilidad y combatir la informalidad en la región. La iniciativa combina apoyos económicos temporales con capacitación laboral. La presentación se realizó ante el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) con la participación de Ricardo Barbosa Ascencio, Omar Enrique Cervantes Rivera y Salvador Cosío Gaona.

Omar Enrique Cervantes Rivera, diputado local, explicó que la primera etapa cuenta con un presupuesto de 22 millones de pesos. Estos fondos se distribuirán entre apoyos directos a beneficiarios y acciones de formación. Se espera beneficiar inicialmente a seis mil personas.

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Cada participante podrá recibir hasta cinco mil pesos mensuales durante un máximo de tres meses. Esto estará condicionado a su participación en procesos de capacitación y vinculación laboral, buscando su pronta inserción al mercado formal.

La operación del esquema recae en el Fondo Impulso Jalisco para la dispersión de recursos. El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) diseñará e impartirá los cursos necesarios.

Capacitación y reducción de la informalidad

El programa está dirigido a personas desempleadas, trabajadores informales y ciudadanos que buscan mejorar sus oportunidades. La oferta formativa incluirá modalidades presenciales y virtuales de hasta 60 horas. Se enfocarán en sectores como servicios, turismo, habilidades digitales e idiomas.

Un diagnóstico reveló que el 46.5 por ciento de la población ocupada en Jalisco se encuentra en la informalidad. Esto representa más de 1.8 millones de personas sin acceso a seguridad social ni a prestaciones laborales básicas.

Ricardo Barbosa Ascencio, secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, indicó que la estrategia busca disminuir la brecha entre la oferta laboral y el talento disponible. Varias empresas enfrentan dificultades para cubrir sus vacantes.

Certificación de competencias laborales

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, explicó que el instituto tendrá un rol central. Un requisito para acceder a los beneficios será haber cursado una capacitación o contar con un reconocimiento de competencias emitido por el IDEFT.

Existe una bolsa de 11 millones de pesos destinada específicamente a capacitación. La meta es formar a alrededor de cinco mil personas entre junio, julio y agosto. Los participantes recibirán una beca para facilitar su actualización.

El IDEFT y el CICEJ formalizaron un convenio de colaboración. La presidenta del CICEJ, Mirna Aidé Avilés Mir, se unió al Comité de Gestión por Competencias, fortaleciendo la calidad de los estándares laborales.

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Actualmente, se trabaja en 12 estándares de competencia, incluyendo la certificación del maestro albañil. Muchos trabajadores del sector carecen de documentos oficiales que acrediten sus conocimientos.

El Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO) busca resolver esta situación. Este documento cuenta con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de Jalisco, impulsando la formalidad.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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