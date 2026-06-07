Localizan a menor de edad en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque localizaron a una adolescente de 13 años de edad que había salido de su domicilio tras una discusión familiar, siendo encontrada sana y salva en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera.

Los hechos se registraron luego de que se recibiera el reporte por parte de familiares que manifestaron no conocer el paradero de la menor, señalando como posible ubicación la zona de la Nueva Central Camionera.

Con las características proporcionadas por sus familiares y gracias al apoyo del sistema de cámaras de videovigilancia de nuestro C4, policías municipales implementaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando localizar a la adolescente minutos más tarde en las inmediaciones de la terminal de autobuses.

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De acuerdo con la información recabada, la menor manifestó que decidió salir de su domicilio derivado de una discusión con sus padres y que presuntamente tenía la intención de abandonar la ciudad. Asimismo, se confirmó que durante el tiempo que permaneció fuera de casa no fue víctima de ningún delito ni sufrió afectación alguna a su integridad.

Una vez localizada, se informó de los hechos al agente del Ministerio Público del área de Personas Desaparecidas, quien ordenó la realización de los protocolos correspondientes y su entrega a familiares, al no existir ficha de búsqueda vigente.

La adolescente fue reintegrada con su madre, privilegiando en todo momento su bienestar y protección.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque exhorta a madres, padres y personas cuidadoras a mantener canales de comunicación abiertos con niñas, niños y adolescentes, fomentar la confianza para expresar emociones y conflictos, así como estar atentos a cambios de conducta que pudieran derivar en situaciones de riesgo o ausencias voluntarias del hogar.

Ante cualquier situación de emergencia o la no localización de un familiar, la ciudadanía puede comunicarse al número de emergencias 33 3050 3050 o al 911 para recibir apoyo inmediato.

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MB