Clausuran 23 establecimientos por exceso de ruido en Guadalajara

Del 20 de diciembre de 2025 al 4 de junio de este año, se han realizado 136 visitas de inspección a establecimientos señalados por generar ruido por encima de los límites permitidos en la NOM-081-SEMARNAT-94 de los cuales 23 han sido clausurados y 21 recibieron infracciones informó el Ayuntamiento de Guadalajara.

El Gobierno de Guadalajara informó que en la supervisión participan la Dirección de Medio Ambiente, la Comisaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara.

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Como resultado de las verificaciones efectuadas durante este periodo, además de las clausuras, se levantaron 21 infracciones por violar la NOM que regula los límites máximos permisibles de emisión de ruido provenientes de fuentes fijas.

Entre los establecimientos que se han clausurado se encuentran Hudson Bar, Boogaloo, Cervecería Chapultepec, Kalamar, Bar Aguafuerte y De Cenizas, ubicados en la colonia Americana, así como diversos negocios localizados en las colonias Providencia, Vallarta San Jorge y Villaseñor.

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

Gobierno de Guadalajara busca una convivencia equilibrada

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de Guadalajara orientada a promover una convivencia equilibrada entre la actividad comercial, el entretenimiento y el derecho de las y los vecinos al descanso y a un entorno urbano saludable.

Asimismo, se mantendrán los operativos de vigilancia y seguimiento en distintos puntos de la ciudad, privilegiando el diálogo y el cumplimiento voluntario de la normatividad, sin dejar de aplicar las medidas correspondientes cuando se detecten incumplimientos.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, el orden urbano y la atención de las demandas ciudadanas relacionadas con la contaminación auditiva.

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