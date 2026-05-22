Las altas temperaturas persisten en la Perla Tapatía, pero los pronósticos meteorológicos revelan cambios atmosféricos clave que alterarán tus actividades al aire libre durante los próximos días: hay probabilidades de lluvia, pero también persistirá el clima caluroso pero seco la mayor parte del tiempo.

El pronóstico exacto para Guadalajara del 22 al 24 de mayo del 2026

Los habitantes de Guadalajara enfrentan un fin de semana de contrastes meteorológicos del 22 al 24 de mayo. Según los datos más recientes de Meteored, el viernes arranca con nubosidad parcial y una ventana de precipitaciones que alcanza el 40% durante el día, disminuyendo al 15% por la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 31 grados Celsius. Sin embargo, el sistema atmosférico cambia rápidamente para el sábado y el domingo, días en los que el termómetro escalará nuevamente hasta los 31 grados Celsius con cielos mayormente soleados y despejados.

Las familias tapatías que planean actividades al aire libre encontrarán condiciones óptimas durante el sábado y domingo, ya que la probabilidad de lluvia se desploma a un escaso 15% y 10% respectivamente. Este escenario disipa los temores de un fin de semana arruinado por tormentas continuas, permitiendo disfrutar de los espacios públicos de la ciudad.

¿Por qué experimentamos estos cambios bruscos de clima en Jalisco ahora?

La transición climática que vive Jalisco responde a la interacción de canales de baja presión con el constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico . Históricamente, finales del mes de mayo marca la antesala del temporal de lluvias en la región occidente de México.

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Durante las semanas previas, una intensa ola de calor dominó el territorio nacional debido a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, elevando las temperaturas a niveles récord y sofocando a la metrópoli.

Ahora, el debilitamiento gradual de este domo de calor permite la entrada de frentes húmedos que chocan violentamente con el aire cálido acumulado a nivel de superficie, generando estas lluvias esporádicas y repentinas.

Este fenómeno físico, que los expertos en meteorología conocen como convección térmica, explica de manera sencilla por qué las mañanas resultan completamente soleadas y las tardes desarrollan nubes de tormenta de forma rápida.

Casos similares ocurrieron en mayo de años anteriores, donde falsos arranques del temporal confundieron a la población antes de la llegada definitiva de las precipitaciones en junio.

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Impacto directo en la rutina de los tapatíos

Las variaciones térmicas actuales exigen precauciones específicas para quienes transitan diariamente por el Área Metropolitana de Guadalajara.

Aunque las mañanas registran temperaturas frescas y agradables cercanas a los 16 grados Celsius, el calor implacable del mediodía requiere hidratación constante y protección solar rigurosa , especialmente porque el índice de radiación ultravioleta se mantiene en niveles altos.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan llevar paraguas o impermeable durante la jornada del viernes para evitar sorpresas, pero sugieren ropa ligera, gorras y gafas de sol para el resto del fin de semana.

Además, la baja humedad relativa, que rondará el 35%, minimiza la sensación de bochorno extremo, facilitando enormemente la realización de eventos deportivos, tianguis y actividades culturales que los distintos municipios organizan en la ciudad.

¿A qué hora lloverá el viernes 22 de mayo en Guadalajara?

Los modelos meteorológicos actuales indican que la mayor probabilidad de lluvia en la ciudad se concentra durante la tarde y las primeras horas de la noche. Específicamente, las ventanas de inestabilidad aumentan a partir de las 16:00 horas, por lo que conviene anticipar los traslados, evitar zonas propensas a encharcamientos y conducir con extrema precaución sobre el pavimento mojado.

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¿Cuál será el día más caluroso del último fin de semana de mayo 2026 en Jalisco?

El domingo 24 de mayo registrará la mayor sensación térmica del fin de semana, alcanzando los 31 grados Celsius al mediodía bajo un cielo mayormente despejado y con vientos ligeros del oeste. La radiación solar incidirá de forma directa, por lo que los tapatíos deben programar las actividades al aire libre preferentemente durante las primeras horas de la mañana o al caer la tarde.

JM