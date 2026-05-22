Obras de ampliación a tres carriles del acceso principal al aeropuerto finalizarán este 31 de mayo

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que las obras de conectividad y movilidad en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara avanzan conforme a los calendarios establecidos , fortaleciendo la infraestructura estratégica de la terminal aérea rumbo al Mundial 2026 y al crecimiento de largo plazo del aeropuerto.

Respecto al desarrollo de la infraestructura vial, se precisan los siguientes tres puntos clave:

Infraestructura que será concluida el próximo 31 de mayo

La ampliación a tres carriles del ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara registra avances conforme al programa establecido y concluirá el próximo 31 de mayo, mejorando el flujo vehicular de acceso a la terminal.

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Asimismo, continúa el desarrollo de la vialidad interna que conectará con la avenida Adolf Horn.

Durante la justa mundialista, este tramo operará exclusivamente para fines logísticos y operativos del evento, sin acceso al usuario general, contribuyendo al orden y movilidad de la zona , sin afectar la operación habitual de los pasajeros y usuarios del aeropuerto.

El Paso Elevado sobre Carretera Chapala es un proyecto de largo plazo (2029)

El paso elevado que se construye sobre la carretera a Chapala forma parte del nuevo sistema vial contemplado en el Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029 para el Aeropuerto de Guadalajara, y está asociado al crecimiento de infraestructura y conectividad de la futura Terminal 2, actualmente en construcción.

Como parte de una estrategia de planeación anticipada, GAP decidió adelantar parte de la ejecución de esta obra con el objetivo de aprovechar las adecuaciones viales actualmente en desarrollo en carretera a Chapala y minimizar futuras afectaciones a la movilidad de los usuarios.

La programación y puesta en operación de esta infraestructura se mantiene alineada al calendario de desarrollo de largo plazo del Aeropuerto.

Pausa estratégica por movilidad

Atendiendo de manera puntual las indicaciones de las autoridades, para no afectar el flujo vehicular de los asistentes al Mundial y de los ciudadanos, a partir del 31 de mayo se suspenderán temporalmente los trabajos sobre la carretera a Chapala.

Estas actividades se retomarán una vez concluido el periodo de alta demanda vial. Esta pausa no implicará un retraso en la obra, ni afectaciones a los pasajeros.

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Con estas acciones, GAP reitera su compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica para Jalisco, trabajando en equipo con las autoridades estatales para garantizar que la movilidad , la seguridad y la experiencia de los usuarios sean la máxima prioridad antes, durante y después del Mundial 2026.

¿Qué es el Programa Maestro de Desarrollo (PMD)?

El Programa Maestro de Desarrollo (PMD) es la hoja de ruta regulada y supervisada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) que guía el crecimiento ordenado de los aeropuertos en México. A través de este plan quinquenal , se ejecutan las inversiones estratégicas de largo plazo para mejorar la capacidad, seguridad y conectividad de la terminal a lo largo de los próximos años.

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