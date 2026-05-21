La primera onda tropical de la temporada avanza lentamente al sur de México, informó este jueves 21 de mayo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno comenzó a influir en las condiciones climáticas del país apenas unos días después del arranque oficial de la temporada de ciclones tropicales y huracanes 2026 en el océano Pacífico, iniciada el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con autoridades de la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema provocará lluvias de fuertes a muy fuertes, principalmente en regiones del sur de México. Las zonas más vulnerables serán las comunidades asentadas en áreas bajas y montañosas de Chiapas y Oaxaca, donde podrían registrarse mayores afectaciones por las precipitaciones.

ESPECIAL / Conagua

De acuerdo con el pronóstico a 96 horas del SMN, la onda tropical número 1 avanzará lentamente sobre el sureste del país durante los próximos días y reforzará las condiciones para lluvias en esa región. Inicialmente, el sistema se desplazará sobre el sureste de México y posteriormente se extenderá al sur del Golfo de Tehuantepec, favoreciendo precipitaciones fuertes y puntualmente muy fuertes en estados como Chiapas y Oaxaca.

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Para el fin de semana, el SMN prevé que la onda tropical continúe su trayectoria hacia el sur de Guerrero, manteniendo el potencial de lluvias en el sur y sureste del territorio nacional.

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Aunque el fenómeno incrementará la probabilidad de precipitaciones en varias regiones, en Jalisco seguirán predominando las temperaturas calurosas, con lluvias aisladas y sin efectos directos importantes relacionados con la onda tropical número 1.

¿Por qué ocurren las ondas tropicales y cómo impactan el clima?

Una onda tropical es un sistema que se desplaza de este a oeste a través de los trópicos. Estos sistemas son los principales motores de la temporada de lluvias y huracanes en nuestro país.

A medida que avanzan, generan una fuerte inestabilidad atmosférica. Esto se traduce en nubosidad densa, aguaceros importantes y, en muchas ocasiones, severas tormentas eléctricas.

El impacto de la onda tropical 1 es fundamental porque marca la transición oficial hacia un clima más húmedo. Si las condiciones del océano y la atmósfera son favorables, estas ondas pueden evolucionar hasta convertirse en ciclones.

Con lo que se sabe al momento, mientras este primer sistema avanza hacia el sur del estado de Guerrero, los meteorólogos ya vigilan la aproximación de una segunda onda tropical hacia la Península de Yucatán.

El clima extremo es una realidad con la que debemos convivir todos los días. Aunque las lluvias traen grandes beneficios para las presas y la agricultura, la prevención ciudadana es la mejor herramienta.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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