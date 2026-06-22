El avance de las tormentas veraniegas en este mes de junio de 2026 comienza a transformar de forma radical los paisajes naturales más emblemáticos del occidente mexicano. Un reciente video difundido a través de Facebook capturó la atención de miles de usuarios al mostrar, con total nitidez, el estado físico y visual que presenta el Lago de Chapala desde el malecón del pintoresco poblado de Ajijic.

Las imágenes, que se volvieron virales en cuestión de horas, documentan el oleaje constante y el cambio en la tonalidad del agua provocado por el ingreso de los primeros grandes escurrimientos de la temporada. Tras meses de una severa sequía que mantuvo en vilo a los prestadores de servicios y a la comunidad de la ribera, el flujo de humedad finalmente empieza a dejar una huella visible en el entorno geográfico de la cuenca.

Para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, este reporte visual no sólo representa una postal de descanso o recreación, sino un indicador crucial sobre la salud del ecosistema que provee de agua potable a la capital de Jalisco. El video funciona como un testimonio inmediato del pulso de la naturaleza frente al cambio climático y las expectativas del actual ciclo hidrológico.

Así se ve el Lago de Chapala desde Ajjic: esplendor y brillo entre olas

De acuerdo con el monitoreo diario realizado por las instituciones climáticas competentes mexicanas, el Lago de Chapala inicia la semana en un 64.87% de su capacidad total; esto es, un aproximado de cinco mil 111 millones de metros cúbicos de agua dulce. Las lluvias nocturnas que azotaron diversas regiones montañosas del estado han comenzado a canalizarse de forma natural hacia el vaso principal.

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"The Lake is calling!", se lee en la alegre descripción que muestra al Lago de Chapala con un nivel de agua bastante aceptable y bajo unas intensas olas que amenazan con llegar al malecón de Ajijic, una estampa que fascinó a la comunidad digital debido a la belleza y esplendor del paisaje, sobre todo porque el agua se aprecia sin la plaga de lirio que la azota desde hace decenas de años. "Esto es uno de los mejores videos que he visto últimamente. Sólo estas cortas escenas son un privilegio", escribió una internauta.

El incremento del volumen en Chapala es un proceso que avanza de manera paulatina. Los expertos en hidrología aclaran que los primeros chubascos sirven principalmente para saturar los suelos secos de los cerros aledaños; sin embargo, las imágenes obtenidas en Ajijic confirman que los canales de entrada ya registran un tránsito constante de corrientes cargadas de sedimentos orgánicos.

Los comerciantes establecidos a lo largo de los malecones turísticos expresan un optimismo moderado ante este arranque del temporal. El aumento en los niveles del lago no solo mejora la estética del paisaje, sino que reactiva de inmediato la navegación de las lanchas de recreo y dinamiza las visitas familiares durante los fines de semana.

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Consejos rápidos si planeas visitar el Lago de Chapala en este temporal

Consulta el clima: Revisa los reportes del clima y estado de las vialidades antes de tomar la carretera a Chapala para anticipar zonas de encharcamientos.

Revisa los reportes del clima y estado de las vialidades antes de tomar la carretera a Chapala para anticipar zonas de encharcamientos. Aprovecha las primeras horas del día: Programa tus caminatas por el malecón o actividades acuáticas durante la mañana, ya que el temporal suele manifestarse con fuerza por la tarde.

Programa tus caminatas por el malecón o actividades acuáticas durante la mañana, ya que el temporal suele manifestarse con fuerza por la tarde. Usa calzado seguro: Las calles de Ajijic y los andadores pueden volverse resbaladizos con la humedad; utiliza zapatos con suela antiderrapante para evitar accidentes puntuales.

Las calles de Ajijic y los andadores pueden volverse resbaladizos con la humedad; utiliza zapatos con suela antiderrapante para evitar accidentes puntuales. Consume en establecimientos locales: Tu visita ayuda a los restauranteros y artesanos de la ribera a sobrellevar los días de baja afluencia provocados por las tormentas.

JM