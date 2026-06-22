Mónica Magaña realiza jornada de revisión del programa 'Somos uno y vamos a estar bien' para atender diabetes tipo 1

Como parte de la ruta regional de revisión del programa "Somos uno y vamos a estar bien", que busca atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que padecen diabetes mellitus tipo 1 en Jalisco, la diputada local Mónica Magaña realizó una jornada de revisión de la política pública en el Auditorio de la Prepa Tonalá Norte, acompañada por el director de Prevención y Control de Enfermedades del OPD Servicios de Salud Jalisco, José de Jesús Segura Arias. También participaron los beneficiarios, con el fin de evaluar la atención y dar seguimiento al servicio que reciben desde su región.

Los equipos de salud analizaron el control médico y metabólico de los pacientes. El objetivo es asegurar que la atención sea oportuna, fortalecer el acompañamiento y detectar áreas de oportunidad en cada caso. Magaña Mendoza señaló que la diabetes tipo 1 requiere continuidad en el tratamiento y acceso a insumos, pues se trata de una condición que no depende de hábitos y puede presentarse en cualquier momento.

"La diabetes no se podía prevenir, pero ¿saben qué sí se previene y tenemos que trabajar en equipo todas y todos para prevenirlo? Las complicaciones. Si nos cuidamos, si los insumos que ya tienen que son tan costosos pero que aquí son gratis, si hacemos equipo su salud, va a estar bien", expresó.

"Jalisco, la Secretaría de Salud, y yo como diputada de Jalisco y de Zapopan, nos encargamos de que los insumos esenciales como la insulina y las lancetas que les permiten monitorearse para saber cuánta insulina usar no fallen, y por supuesto la atención médica, el acompañamiento", agregó.

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En tanto, Brisa Sánchez Bermúdez, beneficiaria del programa, compartió que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a los 12 años. En un principio no notó síntomas, aunque su familia detectó cambios en su salud. "Para mí se sentía normal, pero las personas de mi entorno ya comenzaban a notar".

La legisladora también mencionó que el tratamiento de esta enfermedad, además de un reto médico, representa un gasto económico para las familias. Con la atención desde el sistema público se reducen las desigualdades y se protege la salud de los beneficiarios, quienes pueden acceder al programa hasta los 23 años.

Desde hace cuatro años, apuntó la diputada emecista, Jalisco tiene una ley especializada en diabetes tipo 1. Con ella, se ha construido una política pública con acceso a insulina, sensores, tiras, lancetas, atención nutricional y acompañamiento psicológico para pacientes sin seguridad social. "Son cuatro años en el que a partir de que logramos la ley de diabetes, la única a nivel nacional, ningún otro estado en Jalisco entrega estos insumos de forma gratuita y garantizada".

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El programa para atender este padecimiento nació como una respuesta de salud pública en beneficio de pacientes sin seguridad social. A través de una red de centros de salud con equipos multidisciplinarios que brindan seguimiento médico, educación y acceso a insumos, es que se busca mejorar el control de la enfermedad y la calidad de vida de las familias.

Tepatitlán, Zapopan y Tlaquepaque son algunos de los municipios beneficiados y el programa continuará por distintas regiones sanitarias de Jalisco. El doctor Segura Arias indicó que estas jornadas de revisión y evaluación permiten escuchar a los pacientes, reforzar la educación y fortalecer el acompañamiento por parte de médicos, nutriólogos, psicólogos y personal de activación física.

JM