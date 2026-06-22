Expertos llaman a autoridades a implementar mecanismos para incentivar las denuncias entre la ciudadanía

Debido a que menos de la mitad de la población del Área Metropolitana de Guadalajara -4 de cada 10 personas- presentan su denuncia cuando son víctimas de algún delito, revela la Novena Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida, en su apartado de Seguridad, elaborado por Jalisco Cómo Vamos; expertos exhortaron a las autoridades a implementar mecanismos para incentivar que la ciudadanía levante una denuncia. La falta de lugares para hacerlo, la dificultad y tardanza y la poca confianza en la Fiscalía del Estado y los policías son algunas de las causas que explican el poco interés de las víctimas para exponer su caso, señalaron.

La barrera de la desconfianza ciudadana

Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, comentó que "la primera más básica" es habilitar más lugares para denunciar en la metrópoli, pues actualmente sólo se puede hacer en las instalaciones de la Fiscalía estatal. También anotó que es necesario combatir la impunidad para hacer ver a la ciudadanía "que sí tiene una utilidad la denuncia", así como para incentivar el civismo.

Sin embargo, reconoció que no se habilitan más sitios de denuncia "porque en automático parecería que subieron los crímenes. Si ponen tres o cuatro lugares más para recibir una denuncia, en automático la estadística diría que en esta administración subieron los delitos. Que no es real, simplemente bajó la cifra negra de los que no se denuncian y subió la cifra oficial de denuncias".

Policías municipales como receptores

Asimismo, mencionó que se debe pasar a un sistema en el que los policías municipales, como primeros respondientes, puedan recibir denuncias, al menos en una primera instancia. En ese sentido, el académico del Colegio de Jalisco y experto en seguridad, Fernando Jiménez, coincidió en que uno de los mecanismos para incentivar esta acción es que se permita a los uniformados recibirlas con el fin de ampliar los espacios donde se pueden presentar.

En primer lugar, la Fiscalía y las comisarías municipales, así como la Secretaría de Seguridad estatal, deben firmar un convenio para que se les autorice a recibir las denuncias, se les capacite en los protocolos y conozcan el proceso adecuado. El experto también puntualizó que se debe fortalecer el programa de denuncia virtual, ampliando el catálogo de delitos que pueden reportarse a través de este mecanismo; simplificar el trámite, haciéndolo más rápido y menos burocrático, habilitar más oficinas del Ministerio Público y combatir la impunidad, es decir, que el ciudadano note que sí se combate el crimen y hay resultados contra los responsables.

"Que hubiera una resolución mayor de los casos. Ayudaría en las cuestiones de tiempo. Es multifactorial, desgraciadamente no es sólo una cuestión, pero lo primero es que reciban al ciudadano", sostuvo.

NG