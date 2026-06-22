Con el fin de contar con más espacios públicos para ver los partidos del Mundial en Guadalajara, el Gobernador Pablo Lemus anunció que se habilitarán pantallas gigantes en la Glorieta Minerva a partir de mañana para los partidos de Colombia contra República Democrática del Congo, México contra República Checa y España contra Uruguay.

"Así, después de los partidos, principalmente del próximo miércoles de la Selección mexicana, ustedes lo podrán ver ahí en La Minerva y festejar a tan solo unos pasos en este lugar tan emblemático el triunfo de la Selección mexicana. Esto es adicional a todos los Fan Fest que ya operan en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta", comentó el mandatario estatal.

También invitó a la ciudadanía acudir a La Minerva el próximo jueves 25, al concierto gratuito que ofrecerá Alejandro Fernández a partir de las 20:00 horas. "Es decir, martes, miércoles y viernes los partidos; el jueves, el concierto del Potrillo", expresó.

En esta Glorieta se instarán dos pantallas gigantes, detalló esta mañana en entrevista el alcalde de Zapopan y coordinador del Comité Organizador de Guadalajara para el Mundial 2026, Juan José Frangie. La decisión llega luego de que miles de aficionados se reunieran en este punto para celebrar las dos victorias de México en la justa mundialista, así como para ampliar los espacios luego de la gran afluencia de personas que intentaron ingresar al Fan Fest Guadalajara en el Centro Histórico el pasado martes, durante el partido de la Selección contra Corea del Sur.

Para seguir con la fiebre futbolística del Mundial Al Estilo Jalisco habilitaremos pantallas a La Minerva para ver los partidos que vienen.



El de mañana 23 de junio, de Colombia vs. República del Congo; del miércoles 24, de la Selección Mexicana vs. Chequia, y del viernes 26… pic.twitter.com/RlwKi8IZK2— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 23, 2026

"Algo importante es que se tomó la decisión de que, en la Minerva, se van a pasar los partidos, sobre todo el partido de México. El partido de México será transmitido en la Minerva y lo podrá ir a ver cualquier persona. Habrá dos pantallas grandes, estamos trabajando en ellas, estarán listas el día de mañana, a más tardar", comentó el presidente municipal.

Nuevos puntos de transmisión

Además de La Minerva, se instarán más pantallas gigantes en otros espacios de la ciudad para seguir el Mundial. Frangie Saade adelantó que Plaza Guadalajara y el Hospicio Cabañas, en el Centro Histórico de Guadalajara, contarán con estos dispositivos a fin de desahogar la gran afluencia de personas que se ha registrado en los espacios públicos para ver la Copa del Mundo durante los primeros días.

Se confirmó que en Plaza Guadalajara se instará una pantalla. Además, en el Public Viewing de Zapopan, instalado en la Plaza de las Américas, habrá dos más: una en el kiosko central del Centro Histórico –frente a la Basílica- y una más en los accesos a la estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero.

Así, en el Área Metropolitana de Guadalajara hay espacios para ver los partidos del Mundial de forma gratuita:

Fan Fest en el Centro Histórico

Public Viewing en Zapopan

Zona Fan "Vibra Jalisco" en el Auditorio Benito Juárez

Fut Fest UDG en la del Centro Cultural Universitario

En cinco sedes con pantallas gigantes en Tlaquepaque: Centro y las unidades deportivas de Miravalle, El Vergel, San Martín de las Flores y El Sauz

El Fut Fest en la Plaza Principal de Tlajomulco

NG