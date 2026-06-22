Las recientes lluvias en Jalisco ya comenzaron a causar estragos, pero también se vieron reflejadas de forma positiva en el Lago de Chapala; debido a esto, muchos tapatíos ya tienen ganas de visitar el embalse como pare de sus paseos dominicales para disfrutar del espectáculo natural que el "Mar Chapálico" nos ofrece... ¿pero cuál es el mejor mes del verano para ir?Como te comentamos acá, la última actualización oficial compartida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) señala que el Lago de Chapala se ubica exactamente en un 64.87% de su capacidad total; esto es, un aproximado de cinco mil 111 millones de metros cúbicos de agua dulce.Si bien el Lago de Chapala cuenta con un clima increíble todo el año, la herramienta de Inteligencia Artificial de Google Gemini recomienda visitarlo en septiembre, justo cuando la temporada de lluvias 2026 se encuentra en su máximo apogeo y el embalse ha tenido una gran recuperación.Google Gemini destaca dos puntos importantes a tomar en cuenta para considerar ir a Chapala en septiembre: JM