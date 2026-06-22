Las recientes lluvias en Jalisco ya comenzaron a causar estragos, pero también se vieron reflejadas de forma positiva en el Lago de Chapala; debido a esto, muchos tapatíos ya tienen ganas de visitar el embalse como pare de sus paseos dominicales para disfrutar del espectáculo natural que el "Mar Chapálico" nos ofrece... ¿pero cuál es el mejor mes del verano para ir?

Como te comentamos acá, la última actualización oficial compartida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) señala que el Lago de Chapala se ubica exactamente en un 64.87% de su capacidad total; esto es, un aproximado de cinco mil 111 millones de metros cúbicos de agua dulce.

¿Cuál es el mejor mes del verano para visitar el Lago de Chapala según la IA?

Si bien el Lago de Chapala cuenta con un clima increíble todo el año, la herramienta de Inteligencia Artificial de Google Gemini recomienda visitarlo en septiembre, justo cuando la temporada de lluvias 2026 se encuentra en su máximo apogeo y el embalse ha tenido una gran recuperación.

Google Gemini destaca dos puntos importantes a tomar en cuenta para considerar ir a Chapala en septiembre:

EL INFORMADOR/ARCHIVO





ESPECTÁCULO DEL LAGO LLENO: Junio, julio y agosto son los meses de mayor precipitación en Jalisco. Si visitas el lago en junio, es probable que lo encuentres en su nivel más bajo tras la temporada de sequía. Para septiembre, el lago ya ha capturado toda el agua de la temporada de lluvias , luciendo al máximo de su capacidad, con malecones limpios y paisajes intensamente verdes en los cerros que lo rodean.

DÍAS SOLEADOS Y TARDES FRESCAS: A diferencia de julio y agosto, donde las tormentas vespertinas son casi diarias y pueden arruinar un paseo en lancha, en septiembre las lluvias comienzan a disminuir. El clima se vuelve más predecible: disfrutas de mañanas y tardes soleadas con una brisa fresca muy agradable , ideal para caminar por el Pueblo Mágico de Ajijic o el malecón de Chapala.

JM