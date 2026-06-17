Tres municipios de Jalisco buscan ayuda del Gobierno del Estado por afectaciones tras lluvias

Los municipios de Mezquitic y Bolaños, en la región Norte del Estado, y San Gabriel, en la región Sur, emitieron una declaratoria de emergencia para solicitar apoyo y recursos del Gobierno de Jalisco luego de las fuertes lluvias que los han azotado en los últimos días, indicó el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez. Detalló que las autoridades municipales reportan afectaciones en al menos 70 viviendas, así como en menaje.

En espera de una respuesta

El funcionario explicó que el comité técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) , no ha emitido una resolución sobre si es procedente la solicitud de apoyo de los municipios. Por lo pronto, los subcomités de vivienda y menaje analizan los daños que reportaron las autoridades "y ver si procede o no procede las solicitudes de ayuda del FOEDEN". En caso de que la respuesta sea negativa, se buscará brindar apoyos a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, afirmó.

"Estos subcomités es lo que van a determinar: cuántas (viviendas afectadas) y si de verdad están afectadas. En promedio son 70 viviendas las que reportan los municipios, pero los subcomités deben validarlo", indicó.

El titular de Protección Civil y Bomberos del Estado descartó contar con reportes en el municipio de Ameca luego de las lluvias registradas.

Otros municipios afectados

En redes sociales circularon videos de inundaciones y encharcamientos en vialidades . Se reportaron afectaciones en al menos cinco colonias, entre ellas Santa Cecilia y San Isidro. "Tienen todavía 36 horas para emitir una solicitud de declaratoria (de emergencia), si fuera necesario".

En tanto, señaló que hay otros municipios que también han presentado afectaciones, como Tlaquepaque, El Salto, Tequila y Tuxpan, pero no han requerido solicitud de declaratoria de emergencia. Personal y corporaciones municipales se han hecho cargo de las incidencias registradas durante esta temporada de lluvias y el Gobierno del Estado no ha intervenido en los trabajos, hasta la fecha.

También anotó que con el programa de A toda Máquina y de apoyo de Protección Civil Jalisco, se brinda ayuda en tareas preventivas frente a las lluvias a los municipios que lo requieran; el 60 por ciento ya presentó su plan de desazolve para el temporal.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL