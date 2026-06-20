Las lluvias ocurridas en las últimas horas causaron distintas afectaciones en municipios de Jalisco, entre ellas, inundaciones en viviendas y socavones.

Lluvias inundan a Ameca

En primera instancia, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que en el municipio de Ameca hubo 30 viviendas afectadas debido al ingreso de agua en las colonias Santa Cecilia y San Isidro.

En dicha zona, hubo ingreso de agua a las viviendas, la cual alcanzó una altura de entre 15 y 50 centímetros. Las colonias están ubicadas en la cabecera municipal.

Elementos de Protección Civil Jalisco atienden inundación en vivienda con una bomba. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Según la corporación estatal, las inundaciones se registraron debido al taponamiento de colectores, lo que derivó en el ingreso de agua en las viviendas.

Por esa razón, personal de la corporación estatal prestó el apoyo con 4 oficiales y una bomba sumergible para bajar el nivel de agua, así como para el saneamiento y limpieza de la zona afectada.

Inundación en vivienda de Ameca. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Se forman dos socavones en San Juan de los Lagos y San Martín Hidalgo

Por otro lado, hubo dos socavones, uno de ellos en el municipio de San Juan de los Lagos, en la zona de la vía San Juan de Los Lagos - Boulevard Ramón Martín Huerta, en la colonia Los Lagos. El hoyanco se dio en el carril lateral con dirección de San Juan de Los Lagos hacia Lagos de Moreno, el cual corta la vía con dimensión aproximada de 10 metros de ancho por 30 metros de largo y 7 metros de profundidad.

Mientras que el segundo se reportó en la vía San Martín Hidalgo – Pípila, en la colonia Centro del municipio de San Martín Hidalgo. El socavón se ubica a un costado del río San Martín, con dimensiones aproximadas de 40 metros de largo, 2 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad.

En ambos casos no hubo personas lesionadas y se están atendiendo conforme a los protocolos de seguridad.

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OB