Temporada Naranja de La Comer lanza su nuevo folleto: Todas las promociones 2x1, 4x2 y 3x2, hasta el 30 de junio

Si buscas maximizar tu presupuesto esta quincena, la Temporada Naranja de La Comer trae promociones destacadas. Desde hoy y hasta el 30 de junio, podrás aprovechar ofertas de 2x1 en ropa interior y descuentos en despensa que aliviarán tu bolsillo. Descubre cómo sacarle provecho a estos ahorros.

Este evento anual se ha convertido en un referente del ahorro en México. Miles de familias esperan estas fechas para abastecerse de productos esenciales a precios reducidos sin sacrificar la calidad.

Todas las ofertas disponibles en el nuevo folleto de la Temporada Naranja en La Comer

El nuevo catálogo, revelado recientemente, incluye rebajas que abarcan desde moda hasta abarrotes. Aquí te detallamos las promociones más destacadas para que planifiques tu visita:

2x1 en ropa interior y calcetines para caballero

2x1 en libros seleccionados

3x2 en todas las salsas para pasta

3x2 en todas las mayonesas Heinz

3x2 en todas las salsas picantes y sazonadoras

3x2 en aceite de oliva y aguacate

3x2 en todos los vegetales en conserva

3x2 en todos los totopos

3x2 en todos los vinagres

3x2 en todas las granolas empacadas

3x2 en todos los saborizates de leche Nesquick y Morelia

3x2 en todos los endulzantes o sustitutos de azúcar Splenda

3x2 en todas las mermeladas y cajetas

3x2 en todas las mieles y jarabes de maple

3x2 en todas las cremas de cacahuate y avellana

3x2 en toda la repostería de abarrotes

3x2 en todas las aguas naturales

4x2 en agua mineral Peñafiel

3x2 en todos los tés listos para beber, bebidas de soya Ades, bebidas de arándano Ocean Spray y jugos y bebidas de fruta Tree Top y Natura

3x2 en todos los cocteles de tomate y almeja Clamato

3x2 en todos los concentrados en polvo para bebidas

3x2 en bebidas energéticas Red Bull

3x2 en bebidas deportivas Powerade

3x2 en todos los dulces Ricolino

4x3 en todas las botanas Sabritas

3x2 en todas las botanas de mezclas de semillas, pistaches y nueces

3x2 en todos los detergentes en polvo y líquidos Ariel, Ace, Salvo, Persil, Más color, Viva y 1-2-3

3x2 en todos los blanqueadores

3x2 en Suavizantes Downy

3x2 en detergentes y suavizantes Golden Hills

3x2 en Lavatrastes Salvo, Dawn y Cascade

3x2 en todos los productos de Limpieza y cuidado de la ropa Dr. Beckmann

3x2 en producos de limpieza Bref

3x2 en aromatizantes Air Wick

3x2 en bolsas para basura Golden Hills

3x2 en todas las bolsas para alimentos, aluminios y películas protectoras

3x2 en todo el carbón, iniciadores de flama y cerillos

3x2 en todos los desechables

3x2 en alimento para mascota Grand Ped, Carne Fresca, Kisha y Noble

3x2 en alimento para perro y gato, Dog Chow, One, Beneful, Campeón, Mainstay, Félix y Cat Chow

3x2 en todos los accesorios para mascotas

3x2 en todo el departamento de deportes

2x1 en toda la ropa interior y calcetines para caballero

3x2 en todos los sartenes, utensilios y artefactos a granel Ekco y Vasconia

3x2 en protección femenina Saba, Naturella, Always y Tampax

3x2 en pañales y toallas Tena

La promoción estrella de esta quincena está enfocada en el guardarropa masculino. Comprar dos prendas por el precio de una representa un alivio significativo para la economía familiar en esta mitad de año.

Además, los amantes de la lectura también tienen un espacio especial en este folleto. La oferta en libros seleccionados fomenta la cultura mientras cuida tus finanzas personales de manera inteligente.

Ahorros estratégicos en despensa

No todo se trata de ropa y entretenimiento en esta temporada de rebajas. Los pasillos de abarrotes también esconden oportunidades que vale la pena analizar con detenimiento para surtir la alacena.

Las reuniones familiares de fin de semana ahora serán más económicas. Con la promoción de 4x3 en botanas, los anfitriones podrán ofrecer más a sus invitados por menos dinero.

Asimismo, la oferta de 4x2 en agua mineral resulta ideal para mantenerse hidratado. Durante los días calurosos, este tipo de compras por volumen son una decisión sumamente práctica.

¿Dónde y cuándo aprovechar estas promociones?

Es fundamental tener en cuenta la vigencia de estas ofertas para no llevarse sorpresas al llegar a la caja. El folleto es válido únicamente del 19 al 30 de junio de 2026.

Las promociones aplican tanto en las sucursales físicas de La Comer como en el formato Fresko. Esto brinda flexibilidad para que elijas la tienda que mejor se adapte a tu rutina diaria.

Si prefieres evitar las filas, también puedes realizar tus compras a través de su tienda en línea. La plataforma digital respeta las mismas condiciones anunciadas en el catálogo impreso.

Esta nota fue redactada por una inteligencia artificial y revisada por un editor.

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