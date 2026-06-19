Temporada Naranja de La Comer lanza su nuevo folleto: Todas las promociones 2x1, 4x2 y 3x2, hasta el 30 de junio

Si buscas maximizar tu presupuesto esta quincena, la Temporada Naranja de La Comer trae promociones destacadas. Desde hoy y hasta el 30 de junio, podrás aprovechar ofertas de 2x1 en ropa interior y descuentos en despensa que aliviarán tu bolsillo. Descubre cómo sacarle provecho a estos ahorros.Este evento anual se ha convertido en un referente del ahorro en México. Miles de familias esperan estas fechas para abastecerse de productos esenciales a precios reducidos sin sacrificar la calidad.El nuevo catálogo, revelado recientemente, incluye rebajas que abarcan desde moda hasta abarrotes. Aquí te detallamos las promociones más destacadas para que planifiques tu visita:La promoción estrella de esta quincena está enfocada en el guardarropa masculino. Comprar dos prendas por el precio de una representa un alivio significativo para la economía familiar en esta mitad de año.Además, los amantes de la lectura también tienen un espacio especial en este folleto. La oferta en libros seleccionados fomenta la cultura mientras cuida tus finanzas personales de manera inteligente.No todo se trata de ropa y entretenimiento en esta temporada de rebajas. Los pasillos de abarrotes también esconden oportunidades que vale la pena analizar con detenimiento para surtir la alacena.Las reuniones familiares de fin de semana ahora serán más económicas. Con la promoción de 4x3 en botanas, los anfitriones podrán ofrecer más a sus invitados por menos dinero.Asimismo, la oferta de 4x2 en agua mineral resulta ideal para mantenerse hidratado. Durante los días calurosos, este tipo de compras por volumen son una decisión sumamente práctica.Es fundamental tener en cuenta la vigencia de estas ofertas para no llevarse sorpresas al llegar a la caja. El folleto es válido únicamente del 19 al 30 de junio de 2026.Las promociones aplican tanto en las sucursales físicas de La Comer como en el formato Fresko. Esto brinda flexibilidad para que elijas la tienda que mejor se adapte a tu rutina diaria.Si prefieres evitar las filas, también puedes realizar tus compras a través de su tienda en línea. La plataforma digital respeta las mismas condiciones anunciadas en el catálogo impreso.Esta nota fue redactada por una inteligencia artificial y revisada por un editor.***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***OB